ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

4000 series Auriculares 'inalámbricos de diadema para niños

Asistencia

4000 seriesAuriculares 'inalámbricos de diadema para niños

TAK4200BL/00

4000 series Auriculares 'inalámbricos de diadema para niños

Disponible en

Blue
Blue
Morado magenta
Morado magenta
Rosa
Rosa
Verde azulado cristal
Verde azulado cristal

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Para iOS y Android

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite aprovechar al máximo el potencial de tus auriculares. Puedes acceder a todas las funciones que te proporcionarán la mejor experiencia de audio desde tu dispositivo móvil.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Aplicación Philips Headphones

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 414.4 kB
  • 8 December 2025

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.