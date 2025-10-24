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  • Seguros, divertidos y perfectos para viajar
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4000 seriesAuriculares 'inalámbricos de diadema para niños

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

1 premio

Disponible en

Blue
Blue
Morado magenta
Morado magenta
Rosa
Rosa
Verde azulado cristal
Verde azulado cristal
Seguros, divertidos y perfectos para viajar
Con LED de colores en los cascos y una función para compartir audio sin cables, estos auriculares están diseñados para que les encanten a los niños. Producen un volumen limitado para proteger los oídos de los niños, y cuentan con un modo de viaje especial que les permite escuchar de forma segura incluso en entornos ruidosos.
Ver todos los beneficios

Seguros, divertidos y perfectos para viajar

  • Auriculares inalámbricos de diadema

  • Volumen limitado a 85 dB

  • Luces LED. Audio compartido

  • Duraderos y plegables

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen en casa y de viaje*

Siempre seguros, siempre divertidos. Límites de volumen en casa y de viaje*

Diseñados especialmente para ser muy seguros para los oídos de los más pequeños, estos auriculares se han limitado a 75 dB para escuchar en casa o mientras estudian. Para entornos más ruidosos fuera de casa, los padres pueden utilizar la aplicación Philips Headphones para establecer un límite de volumen de 85 dB en el modo de viaje*.

Comodidad y facilidad de uso para niños

Comodidad y facilidad de uso para niños

Los botones de control redondos de gran tamaño de la parte inferior de las almohadillas facilitan el uso de estos auriculares para los niños, mientras que los auriculares más pequeños con almohadillas suaves hacen que sean cómodos de llevar. La diadema de sujeción acolchada se ajusta fácilmente para ofrecer un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a ver en qué dirección deben colocarse los auriculares.

Diseño colorido con luces LED

Diseño colorido con luces LED

Los LED de colores de los cascos se combinan con el diseño multicolor de estos auriculares para que destaquen de todas las formas. Los LED se pueden configurar para que se iluminen con diferentes colores: Son ideales para los niños que quieren expresar su propio estilo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image PBTAWARD127

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

24

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

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15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

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Avisos legales

  1. El volumen está limitado a 75 dB en modo Normal y a 85 dB en modo Viaje, de acuerdo con las normas EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.