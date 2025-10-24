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Disponible en
Auriculares inalámbricos de diadema
Volumen limitado a 85 dB
Luces LED. Audio compartido
Duraderos y plegables
Diseñados especialmente para ser muy seguros para los oídos de los más pequeños, estos auriculares se han limitado a 75 dB para escuchar en casa o mientras estudian. Para entornos más ruidosos fuera de casa, los padres pueden utilizar la aplicación Philips Headphones para establecer un límite de volumen de 85 dB en el modo de viaje*.
Los botones de control redondos de gran tamaño de la parte inferior de las almohadillas facilitan el uso de estos auriculares para los niños, mientras que los auriculares más pequeños con almohadillas suaves hacen que sean cómodos de llevar. La diadema de sujeción acolchada se ajusta fácilmente para ofrecer un ajuste perfecto y cuenta con puntos en la parte posterior que ayudan a los niños a ver en qué dirección deben colocarse los auriculares.
Los LED de colores de los cascos se combinan con el diseño multicolor de estos auriculares para que destaquen de todas las formas. Los LED se pueden configurar para que se iluminen con diferentes colores: Son ideales para los niños que quieren expresar su propio estilo.
Premios
4.6
de 4
24
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
PatrikN
24/10/2025
Sverige
Mycket bra hörlurar
Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Kornjacaa
24/09/2025
Sverige
Fina hörlurar med barnanpassat ljud
Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.
Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
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chanelly1
15/09/2025
Italia
Ottime
Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Sí, recomiendo este producto
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El volumen está limitado a 75 dB en modo Normal y a 85 dB en modo Viaje, de acuerdo con las normas EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.