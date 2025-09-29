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Disponible en
Volumen limitado a 85 dB
Reducción de ruido Pro
Audio compartido inalámbrico
Duraderos y plegables
Estos auriculares ofrecen un cómodo ajuste supraaural que ayuda a reducir pasivamente el ruido ambiental y un límite de volumen de 75 dB, perfecto para la escucha en entornos más silenciosos. Para ubicaciones más ruidosas, la cancelación de ruido se puede activar desde los propios auriculares o la app Philips Headphones, donde los padres también pueden configurar un modo de viaje con un límite de 85 dB*.
La reducción de ruido adaptable se ajusta al entorno automáticamente para que los niños puedan concentrarse en silencio o escuchar su audio en lugares ruidosos sin necesidad de subir el volumen. Los controles de los cascos activan el modo de conciencia del exterior para que puedan oír lo que ocurre a su alrededor y el modo de conciencia rápida mejora las voces para que puedan oírte con los auriculares puestos.
Si los amigos de tus hijos también tienen unos Philips K5500, pueden crear una conexión en cadena inalámbrica entre auriculares y escuchar el mismo audio. Primero se conecta un par de auriculares al dispositivo inteligente desde el que quieren escuchar y, luego, ambos amigos pulsan su botón multifunción para activar el modo de audio compartido.
5.0
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
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Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Sí, recomiendo este producto
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FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Ventajas
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Sí, recomiendo este producto
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El volumen está limitado a 75 dB en modo Normal y a 85 dB en modo Viaje, de acuerdo con las normas EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.