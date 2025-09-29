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Auriculares inalámbricos supraaurales para niños

TAK5500RT/00

5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul verdoso
Azul verdoso
Piloto ámbar
Piloto ámbar
Preparado para música, llamadas y silencio
Los niños pueden sumergirse en su mundo de forma segura con estos auriculares inalámbricos supraaurales con volumen limitado. El sonido es claro y nítido, mientras que la cancelación de ruido adaptable les permite concentrarse en silencio o escuchar lo que quieran claramente sin tener que subir el volumen.
Ver todos los beneficios

Preparado para música, llamadas y silencio

  • Volumen limitado a 85 dB

  • Reducción de ruido Pro

  • Audio compartido inalámbrico

  • Duraderos y plegables

Diseñados para los oídos más jóvenes, con límites de volumen para el hogar y los viajes

Diseñados para los oídos más jóvenes, con límites de volumen para el hogar y los viajes

Estos auriculares ofrecen un cómodo ajuste supraaural que ayuda a reducir pasivamente el ruido ambiental y un límite de volumen de 75 dB, perfecto para la escucha en entornos más silenciosos. Para ubicaciones más ruidosas, la cancelación de ruido se puede activar desde los propios auriculares o la app Philips Headphones, donde los padres también pueden configurar un modo de viaje con un límite de 85 dB.

Cancelación de ruido adaptable para escuchar con seguridad en cualquier lugar

Cancelación de ruido adaptable para escuchar con seguridad en cualquier lugar

La reducción de ruido adaptable se ajusta al entorno automáticamente para que los niños puedan concentrarse en silencio o escuchar su audio en lugares ruidosos sin necesidad de subir el volumen. Los controles de los cascos activan el modo de conciencia del exterior para que puedan oír lo que ocurre a su alrededor y el modo de conciencia rápida mejora las voces para que puedan oírte con los auriculares puestos.

El modo Compartir audio inalámbrico duplica la diversión

El modo Compartir audio inalámbrico duplica la diversión

Si los amigos de tus hijos también tienen unos Philips K5500, pueden crear una conexión en cadena inalámbrica entre auriculares y escuchar el mismo audio. Primero se conecta un par de auriculares al dispositivo inteligente desde el que quieren escuchar y, luego, ambos amigos pulsan su botón multifunción para activar el modo de audio compartido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Ventajas

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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Avisos legales

  1. El volumen está limitado a 75 dB en modo Normal y a 85 dB en modo Viaje, de acuerdo con las normas EN 50332 sobre niveles de sonido seguros.