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Moving SoundAuriculares inalámbricos on-ear

TAMS1YL/00

4.9

| (38) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Disponible en

Amarillo
Amarillo
Negro
Negro

The Ringo Duo

Auriculares ultraligeros con un diseño emblemático de los años 80 y un sonido moderno e impactante. Puedes usarlos con o sin cable, e incluyen almohadillas negras, amarillas y naranjas para los auriculares que potencian al máximo su estilo retro.

Ver todos los beneficios

The Ringo Duo

  • Sonido impactante. Estética retro

  • Escucha con o sin cable

  • Hasta 26 horas de reproducción

  • Cable USB-C incluido

Un icono de los 80, reinventado

Un icono de los 80, reinventado

El look dice rebobinar. El sonido dice ahora mismo. Con sus transductores de 40 mm ajustados a medida, estos auriculares supraaurales te ofrecen un sonido cálido, con graves intensos y voces nítidas. Escucha de forma inalámbrica o utiliza el cable USB-C incluido para disfrutarlos con cable.

Ajuste ultraligero y almohadillas de repuesto en tonos retro

Ajuste ultraligero y almohadillas de repuesto en tonos retro

Los auriculares Ringo Duo pesan solo 80 g y la diadema ultraligera se ajusta fácilmente para ofrecerte un ajuste perfecto. Incluyen tres juegos de almohadillas de repuesto en negro, amarillo y naranja, para que las combines a tu gusto, aunque no hagan juego.

Gran autonomía y carga rápida

Gran autonomía y carga rápida

Disfruta de hasta 26 horas de reproducción con una carga completa, que tarda 2 horas mediante USB-C. Si necesitas una recarga rápida, con solo cargar estos auriculares supraaurales durante 15 minutos obtendrás 6 horas adicionales de reproducción.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

38

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

14/09/2026

España

España

COMODIDAD

Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

10/09/2026

España

España

Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.

Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema

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05/09/2026

España

España

Súper funcional

Me encanta el diseño la forma como se escucha y la durabilidad lo controlas todo súper bien y realmente no se siente que tienes algo puesto porque no pesa es súper ligero me encantoooo

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema

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