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Nuevo

Moving SoundAuriculares totalmente inalámbricos

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Amarillo
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The Buds

Los colores destacan. La música vibra. Con su diseño atrevido y su actitud desenfadada, The Buds mantienen el buen rollo con un sonido cálido y detallado y un estuche de carga inteligente redondo que cabe en el bolsillo. Tu día, tus listas de reproducción, tu ritmo.

Ver todos los beneficios

The Buds

  • Sonido impactante. Estética retro

  • Estuche de carga inteligente

  • Cancelación de ruido adaptativa

  • Hasta 42 horas de reproducción

Aíslate del mundo con la cancelación de ruido adaptativa

Aíslate del mundo con la cancelación de ruido adaptativa

La cancelación de ruido adaptativa reacciona rápidamente al entorno para suprimir el ruido exterior, incluido el viento, en tiempo real. Si quieres oír lo que ocurre a tu alrededor, el modo de percepción deja pasar los sonidos del exterior. La percepción rápida realza las voces para que puedas mantener una conversación sin quitarte los auriculares.

Sigue fluyendo con el estuche de carga inteligente redondo

Sigue fluyendo con el estuche de carga inteligente redondo

Mucho más que un cargador: este estuche inteligente te permite controlar las llamadas, la reproducción, la cancelación de ruido y Auracast™, así como activar el modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a hacer fotos activando de forma remota la cámara del dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten cambiar el aspecto de la pantalla táctil a color de 1.47" del estuche.

Disfruta del ritmo durante más tiempo con hasta 42 horas de reproducción

Disfruta del ritmo durante más tiempo con hasta 42 horas de reproducción

Con la cancelación de ruido desactivada, obtienes 10 horas de reproducción con una carga completa y 32 horas adicionales con el estuche de carga inteligente (con la cancelación de ruido activada, obtienes 7 horas y otras 23 horas con el estuche). Para una recarga rápida, 15 minutos te proporcionan 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar mediante USB-C.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

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Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
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08/09/2026

Deutschland

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Good

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Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Sí, recomiendo este producto

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Deutschland

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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