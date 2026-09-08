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Nuevo
The Buds
Los colores destacan. La música impacta. Con su atrevido diseño y su actitud desenfadada, The Buds mantienen el buen ambiente con un sonido cálido y detallado y un estuche de carga inteligente redondo que cabe en el bolsillo. Tu día, tus listas de reproducción, tu ritmo.
Sonido impactante. Estilo retro
Estuche de carga inteligente
Cancelación de ruido adaptativa
Hasta 42 horas de reproducción
La cancelación de ruido adaptativa reacciona rápidamente al entorno para suprimir en tiempo real los ruidos externos, incluido el viento. Si quieres oír lo que ocurre a tu alrededor, el modo de percepción permite que vuelvan a entrar los sonidos del exterior. La percepción rápida realza las voces para que puedas mantener una conversación sin quitarte los auriculares.
Mucho más que un cargador: este estuche inteligente te permite controlar las llamadas, la reproducción, la cancelación de ruido y Auracast™, o activar el modo de sonido Lo-Fi. Incluso puede ayudarte a hacer fotos activando a distancia la cámara del dispositivo conectado. Las animaciones seleccionables de vinilo, cinta y amplificador te permiten cambiar el aspecto de la pantalla táctil a color de 1.47" del estuche.
Con la cancelación de ruido desactivada, una carga completa ofrece 10 horas de reproducción y el estuche de carga inteligente añade otras 32 horas (con la cancelación de ruido activada, obtienes 7 horas y otras 23 del estuche). Para una carga rápida, 15 minutos te proporcionan 3 horas adicionales. El estuche se puede cargar mediante USB-C.
4.7
de 4
13
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08