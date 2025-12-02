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Iluminación de fiesta LED
Bass+ y Auracast™
20 horas de tiempo de reproducción
Correa para la muñeca y resistencia a salpicaduras
Este compacto altavoz portátil ofrece un sonido excepcional a pesar de su tamaño, con un máximo de 20 W (10 W RMS). Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.
Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.
¿Listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. La conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo, y puedes conectar un reproductor de música portátil o una unidad USB en el puerto USB-A del altavoz.
4.8
de 4
8
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Ventajas
Lightweight great sound
Contras
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Ventajas
Quality
Contras
Battery life
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Ventajas
Sound potente
Contras
Nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y logos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 implica que el altavoz está protegido frente a chorros de agua.