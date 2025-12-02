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  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
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  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual
  • Luces y sonidos sin igual

Altavoz inalámbrico

TAS2000B/00

4.8
| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Luces y sonidos sin igual
Sal a la calle con este altavoz compacto resistente a salpicaduras de hasta 20 horas de reproducción con una sola carga. Las modernas luces LED crean el ambiente perfecto, Bass+ ofrece graves profundos a cualquier volumen y la opción de conectar otros altavoces te permite disfrutar de un sonido incluso más potente.
Ver todos los beneficios

Luces y sonidos sin igual

  • Iluminación de fiesta LED

  • Bass+ y Auracast™

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Correa para la muñeca y resistencia a salpicaduras

Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen

Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen

Este compacto altavoz portátil ofrece un sonido excepcional a pesar de su tamaño, con un máximo de 20 W (10 W RMS). Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.

Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras

Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras

Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.

Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB

Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB

¿Listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. La conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo, y puedes conectar un reproductor de música portátil o una unidad USB en el puerto USB-A del altavoz.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 4

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Bluetooth Speaker

I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.

Ventajas

Lightweight great sound

Contras

Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2025-11-02

26/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great speaker

Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long

Ventajas

Quality

Contras

Battery life

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Wireless speaker

Date of Use 2024-10-26

14/12/2025

Italia

Italia

Ottimo sound

Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti

Ventajas

Sound potente

Contras

Nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

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Avisos legales

  1. La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y logos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

  2. La clasificación IPX5 implica que el altavoz está protegido frente a chorros de agua.