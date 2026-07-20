Disfruta de tu día con comodidad

Disfruta de tu día con estos auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior. Gracias al estuche de carga de bolsillo, obtienes hasta 36 h de reproducción en total, y las puntas texturizadas mantienen los auriculares en su sitio cómodamente.