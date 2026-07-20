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TAT2100BK/00
Disponible en
Auriculares pequeños, gran ajuste
Sonido natural. Graves dinámicos
Tecnología de 4 micrófonos
Estuche de carga compacto
¿Sientes que le falta algo a tu música? Nuestra app complementaria incluye ecualización, un intuitivo ecualizador que te permite ajustar el sonido y explorar diferentes ecualizaciones cómodamente. También puedes usar la app para activar Dynamic Bass, gestionar los dispositivos conectados, actualizar el firmware y mucho más.
Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.
No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.
Opiniones