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TAT2100WT/00
Disponible en
Auriculares pequeños, gran ajuste
Sonido natural. Graves dinámicos
Tecnología de 4 micrófonos
Estuche de carga compacto
Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido. Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.
La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.
Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.
Opiniones