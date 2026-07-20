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Auriculares realmente inalámbricos

TAT2100WT/00

Disponible en

Azul claro
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Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Disfruta de tu día con comodidad
Disfruta de tu día con estos auriculares realmente inalámbricos muy ligeros, con un ajuste cómodo y un sonido superior. Gracias al estuche de carga de bolsillo, obtienes hasta 36 h de reproducción en total, y las puntas texturizadas mantienen los auriculares en su sitio cómodamente.
Ver todos los beneficios

Disfruta de tu día con comodidad

  • Auriculares pequeños, gran ajuste

  • Sonido natural. Graves dinámicos

  • Tecnología de 4 micrófonos

  • Estuche de carga compacto

Gran sonido con unos auriculares para el día a día con un ajuste perfecto

Las puntas texturizadas SecureFit ofrecen un ajuste más ligero y cómodo, al tiempo que crean un buen sellado para mejorar el sonido. Funciones como Dynamic Bass te permitirán disfrutar de toda la potencia de tus canciones favoritas incluso si escuchas a volúmenes bajos.

Conexión multipunto Bluetooth® y emparejamiento sencillo

La compatibilidad con dispositivos Bluetooth® 6.0 más reciente te permite transmitir sonido sin molestos cortes y conectarte a dos dispositivos a la vez. Compatibles también con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

Estos auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, y dos de ellos, junto con un algoritmo de reducción de ruido con IA, se combinan para ofrecerte llamadas supernítidas. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará con claridad y la persona con la que hablas no se distraerá con lo que ocurre a tu alrededor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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