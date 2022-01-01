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2000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT2205BK/00

3.6
| (32) Reseñas

Disponible en

Blanco
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Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siempre listo
¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.

Ajuste seguro y cómodo

Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

32

Reseñas

01/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

04/07/2021

Nederland

Nederland

Geweldig Geluid

Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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