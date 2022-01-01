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TAT2205RD/00
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.
Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.
Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.
3.6
de 4
32
Reseñas
Strukka
01/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Conforto, qualidade, autonomia e som brutal, sem duvida os melhores que adquiri até á data.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Auriculares sem fios True
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Harry p
04/07/2021
Nederland
Geweldig Geluid
Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon