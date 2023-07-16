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TAT2206WT/00
Auriculares con ajuste intrauditivo
Estuche de carga superpequeño
Protección IPX4 contra el agua
Hasta 18 horas de reproducción
Con un índice de protección IPX4 y potentes altavoces de 6 mm, estos auriculares te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no les importará el sudor ni que te pille algún chaparrón con ellos puestos.
Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
2.4
de 4
36
Reseñas
0tete0
16/07/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente relação qualidade preço
Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva
Ventajas
Preço/qualidade
Contras
Luzes indicadoras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206PK Auscultadores True Wireless
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206PK Auscultadores True Wireless
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Ventajas
Everything
Contras
Nothing
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206WT True Wireless Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206WT True Wireless Headphones
Nini neu
26/10/2024
Deutschland
Geht alles
Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden
Ventajas
Akku
Contras
Keine Verbindung händy
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206BK True Wireless Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT2206BK True Wireless Kopfhörer