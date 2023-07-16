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Auriculares realmente inalámbricos

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Siempre preparado
¿Se te ocurre algo más práctico que unos auriculares inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de un pantalón pitillo? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y al sudor ofrecen un ajuste seguro dentro de la oreja, un sonido excelente y hasta 18 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre preparado

  • Auriculares con ajuste intrauditivo

  • Estuche de carga superpequeño

  • Protección IPX4 contra el agua

  • Hasta 18 horas de reproducción

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Con un índice de protección IPX4 y potentes altavoces de 6 mm, estos auriculares te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no les importará el sudor ni que te pille algún chaparrón con ellos puestos.

Estuche de carga superpequeño para hasta 12 horas de reproducción

Estuche de carga superpequeño para hasta 12 horas de reproducción

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

4 colores. Diseño de "palo de hockey"

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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2.4

de 4

36

Reseñas

16/07/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente relação qualidade preço

Adoro o design, a qualidade de som é muito decente. A caixa de carregamento poderia ter um pouco mais de autonomia, e principalmente, as luzes indicadoras LED poderiam ser mais "expressivas". Mas a avaliação geral é muito positiva

Ventajas

Preço/qualidade

Contras

Luzes indicadoras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206PK Auscultadores True Wireless

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206PK Auscultadores True Wireless

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Ventajas

Everything

Contras

Nothing

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206WT True Wireless Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206WT True Wireless Headphones

26/10/2024

Deutschland

Deutschland

Geht alles

Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden

Ventajas

Akku

Contras

Keine Verbindung händy

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

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