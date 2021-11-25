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Auriculares inalámbricos

TAUH202BK/00

3.9
| (13) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
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Listas de reproducción épicas. Los últimos podcasts. Estos auriculares de diadema inalámbricos ofrecen un sonido nítido y unos graves potentes. La banda de sujeción es tan ligera que apenas la notará y los auriculares se pliegan. Dispondrás de 15 horas de tiempo de reproducción. Suficiente para el día. O la noche.
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  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • De diadema

  • Hasta 15 horas de reproducción

  • Plegado compacto

15 horas tiempo de reproducción. Suficiente para el día. O la noche.

15 horas de reproducción. Los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido nítido y graves potentes. Un proceso de carga completa dura entre dos y tres horas

Tiempo de carga de 2-3 horas.

Un proceso de carga completa dura entre dos y tres horas.

Altavoces acústicos de neodimio de 32 mm. Sonido nítido. Graves potentes.

Los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido nítido y graves potentes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 4

13

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

2

25/11/2021

België

België

Empleado de Philips

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Ventajas

Goeie geluid

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Ventajas

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

21/05/2021

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding

[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.

Ventajas

Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

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  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.