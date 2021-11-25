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Altavoces 32 mm, cerrado parte post.
De diadema
Hasta 15 horas de reproducción
Plegado compacto
15 horas de reproducción. Los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido nítido y graves potentes. Un proceso de carga completa dura entre dos y tres horas
Un proceso de carga completa dura entre dos y tres horas.
Los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido nítido y graves potentes.
3.9
de 4
13
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
King of rating
25/11/2021
België
Empleado de Philips
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Ventajas
Goeie geluid
Contras
Geen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Parte de la promoción
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Ventajas
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Esta reseña se realizó para TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Sjoerd0735
21/05/2021
Nederland
Empleado de Philips
Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding
[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.
Ventajas
Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid
Esta reseña se realizó para TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
Esta reseña se realizó para TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon