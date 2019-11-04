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Descatalogado
TAVS300/00
Retro moderno
Reproduce a tu manera. Este altavoz Bluetooth te ofrece un sonido portátil en un paquete retro. Dispones de 10 horas de reproducción, sonido nítido y entrada auxiliar para conectarlo a cualquier fuente. Los detalles auténticos de los años 50 en madera y latón añaden una magia atemporal a la mezcla.
Bluetooth®
Potencia de salida de 4 W
10 horas de reproducción
Este altavoz Bluetooth de estilo retro parece sacado directamente de la década de los 50: carcasa de madera vintage, botón de control de volumen y rejilla de altavoz de tono latón. Los detalles te llevan a una época en la que el jazz era lo más y el rock and roll daba sus primeros pasos.
La batería te proporciona 10 horas de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 4 horas y se realiza fácilmente con el cable micro USB incluido. Con solo pulsar el botón Bluetooth, el altavoz está preparado para emparejarlo con tu dispositivo Bluetooth.
Desde música clásica a electrónica. Solo porque este altavoz tenga un estilo de jazz, no significa que solo reproduzca esta música. Independientemente de lo que escuches, el altavoz de rango completo de 1,75" ofrece un sonido claro y detallado. Un radiador pasivo potencia los graves para que disfrutes de un mayor impacto en los tonos bajos.
Opiniones