Reproductor BoomBox con CD portátil

Tanto si es la primera vez que disfutas de los CD físicos como la enésima, este reproductor de CD con carga superior es una gran elección para escuchar de forma casual. Puede leer cualquier tipo de formato de CD, y el asa de transporte permite moverlo fácilmente. Solo tienes que enchufarlo a una toma de CA o insertar seis pilas* (tipo R14 C) y llevártelo cuando salgas.