Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Tu reproductor de música con CD integrado Tu reproductor de música con CD integrado Tu reproductor de música con CD integrado

      RadioCD

      TAZ2000S/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Tu reproductor de música con CD integrado

      Disfruta de tu música favorita con esta minicadena portátil que reproduce CD físicos en cualquier formato. También ofrece radio FM nítida, transmisión Bluetooth® estable, reproducción por USB y un puerto de entrada de audio para otros dispositivos.

      Más información

      Disponible en:

      Productos similares

      Ver todos los Radio portátil

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      RadioCD
      - {discount-value}

      RadioCD

      total

      recurring payment

      Tu reproductor de música con CD integrado

      • Reproductor de CD con varias fuentes
      • CD, radio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, entrada de audio
      • Asa de transporte integrada
      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

      Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

      Reproductor BoomBox con CD portátil

      Tanto si es la primera vez que disfutas de los CD físicos como la enésima, este reproductor de CD con carga superior es una gran elección para escuchar de forma casual. Puede leer cualquier tipo de formato de CD, y el asa de transporte permite moverlo fácilmente. Solo tienes que enchufarlo a una toma de CA o insertar seis pilas* (tipo R14 C) y llevártelo cuando salgas.

      Radio FM digital con hasta 20 presintonías

      Si quieres disfrutar de una fuente de música aún más clásica que los CD, el sintonizador digital FM te permite encontrar fácilmente programas de radio, y puedes configurar hasta 20 presintonías para las emisoras que escuches con más frecuencia.

      Transmisión inalámbrica sencilla por Bluetooth®

      ¿Quieres usar este reproductor de CD como altavoz portátil? La conectividad Bluetooth® te permite transmitir directamente al reproductor desde dispositivos inteligentes compatibles, y el refuerzo dinámico de graves hará que tus líneas de bajo favoritas retumben.

      Conecta otras fuentes de sonido a través del puerto USB y la entrada de audio

      Para disfrutar de la máxima flexibilidad, también tienes un puerto USB para conectar una unidad flash y disfrutar de tu colección de música digital. También puedes usar el puerto de entrada de audio para conectar un tocadiscos y reproducir vinilos.

      Temporizador de modo de espera

      Si te gusta dormir con música, un audiolibro o la radio de fondo, puedes ajustar el temporizador automático en 15, 30, 60, 90 o 120 minutos para que el reproductor de CD entrará en modo de espera pasado ese tiempo.

      Especificaciones técnicas

      • Sonido

        Potencia de salida (RMS)
        3 W
        Mejora del sonido
        Refuerzo dinámico de graves
        Sistema de sonido
        Estéreo
        Diámetro del altavoz
        2,5"
        Control de volumen
        arriba/abajo

      • Bafle

        Altavoces integrados
        2

      • Conectividad

        USB
        Tipo A (reproducción)
        Perfiles Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Entrada de audio (3,5 mm)
        Versión de Bluetooth
        6,0

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Antena
        Antena FM
        Sintonización automática digital
        Bandas del sintonizador
        • FM mono
        • FM estéreo
        Presintonías
        20
        RDS
        No
        Tipo de antena
        Telescópica

      • Comodidad

        Tipo de pantalla
        LCD
        Color de retroiluminación
        Blanco
        Temporizador

      • Potencia

        Tipo de batería
        LR14
        Voltaje de la pila
        1.5  V
        Red eléctrica
        100 V - 240 V, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        <0,8 W (pantalla de reloj encendida)
        Número de pilas
        6*
        Tipo de alimentación
        CA, pilas*

      • Accesorios

        Guía de inicio rápido
        Cable de alimentación
        Garantía
        • Folleto de garantía
        • Hoja de seguridad

      • Diseño

        Color
        plata (panel)

      • Dimensiones

        Profundidad del embalaje
        159  mm
        Profundidad del producto
        245  mm
        Peso incluido embalaje
        1,95  kg
        Altura del embalaje
        278  mm
        Anchura del embalaje
        370  mm
        Anchura del producto
        285  mm
        Altura del producto
        125  mm
        Peso del producto
        1,15  kg

      • Reproducción de audio

        Modos de reproducción del disco
        • Avance/retroceso rápido
        • Búsqueda de pista anterior/siguiente
        • Repetir/Reproduc. aleatoria/Programar
        Soporte para reproducción
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Número de pletinas
        1
        Modos USB directo
        • Reproducir/pausa
        • Anterior/siguiente
        • Avance rápido/retroceso rápido
        • Parar
        • Repetición
        • Desordenar
        • Reproducción programada
        Tipo de cargador
        Inicio
        Pistas programables
        20
        Modo Bluetooth
        • Reproducir/pausa
        • Anterior/siguiente

      • Compatibilidad

        Control con aplicación para smartphone/tablet
        No

      • Sostenibilidad

        Carcasa de plástico
        Contiene un 60 % de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) reciclado posconsumo con certificación GRS TE-00132492

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • Este producto tiene un compartimento para las pilas, pero las pilas no están incluidas. Se debe adquirir por separado.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.