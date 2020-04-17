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Descatalogado
WACS700/22
Accede a tus CDs en toda la casa
Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la música te sigue donde vayas dentro de casa. El mando a distancia incluye una pantalla integrada.
Gracias a la transmisión inalámbrica no es necesario descargar y almacenar archivos de música en el dispositivo de audio. Al contrario, podrás escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten de manera continua a todos los satélites de forma simultánea. Llévate la música de una habitación a otra gracias a Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción. Music Broadcast transmite de forma simultánea la música que desees desde el Music Center a todos los satélites. Además, con My Room, My Music, cada miembro de la familia podrá disfrutar de la música de las colecciones almacenadas en cualquier habitación equipada con un Wireless Music Center o satélite.
El disco duro de 40 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos musicales digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu colección de música y, además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y comprimir una determinada canción casi al mismo tiempo.
Universal Plug & Play es una tecnología estándar del sector que te permite conectarte a cualquier dispositivo con Universal Plug & Play para recibir y transmitir música. El Wireless Music Center utiliza Universal Plug & Play para garantizar una conexión segura y estándar con otros dispositivos provistos de Universal Plug & Play. Puedes conectar de manera sencilla el Wireless Music Center a otros dispositivos multimedia para recibir o transferir contenido.
2.7
de 4
11
Reseñas
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Ventajas
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Fecha de uso 2018-04-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Fecha de uso 2018-04-17
23/08/2020
Deutschland
Comprador verificado
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Ventajas
gute funktion
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Fecha de uso 2018-08-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Fecha de uso 2018-08-23
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
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La capacidad real puede ser inferior.