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Descatalogado

StreamiumWireless Music Center y Satélite

WACS700/22

2.7

| (11) Reseñas

Accede a tus CDs en toda la casa

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la música te sigue donde vayas dentro de casa. El mando a distancia incluye una pantalla integrada.

Ver todos los beneficios

Accede a tus CDs en toda la casa

Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites

Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites

Gracias a la transmisión inalámbrica no es necesario descargar y almacenar archivos de música en el dispositivo de audio. Al contrario, podrás escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten de manera continua a todos los satélites de forma simultánea. Llévate la música de una habitación a otra gracias a Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción. Music Broadcast transmite de forma simultánea la música que desees desde el Music Center a todos los satélites. Además, con My Room, My Music, cada miembro de la familia podrá disfrutar de la música de las colecciones almacenadas en cualquier habitación equipada con un Wireless Music Center o satélite.

Disco duro de 40 GB para almacenar y reproducir hasta 750 CD

El disco duro de 40 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos musicales digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu colección de música y, además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y comprimir una determinada canción casi al mismo tiempo.

Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP

Universal Plug & Play es una tecnología estándar del sector que te permite conectarte a cualquier dispositivo con Universal Plug & Play para recibir y transmitir música. El Wireless Music Center utiliza Universal Plug & Play para garantizar una conexión segura y estándar con otros dispositivos provistos de Universal Plug & Play. Puedes conectar de manera sencilla el Wireless Music Center a otros dispositivos multimedia para recibir o transferir contenido.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

11

Reseñas

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Ventajas

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Fecha de uso 2018-04-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Fecha de uso 2018-04-17

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Ventajas

gute funktion

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Fecha de uso 2018-08-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Fecha de uso 2018-08-23

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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Esta reseña se realizó para Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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