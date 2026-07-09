No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips

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Tenga en cuenta también que el adaptador puede tener nombres de producto y números de modelo diferentes en las distintas versiones del sitio web de Philips (por ejemplo, "adaptador de corriente para la UE" o "CP1607/01"). Compruebe la descripción del producto y, si se menciona "HQ87", es el adaptador correcto para su producto.