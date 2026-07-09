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Asistencia de Philips

No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips

Consulte la siguiente información si no encuentra el adaptador o cargador USB para su dispositivo Philips. 

Esta información hace referencia al adaptador HQ87 para conectar un cable de carga USB-A a una toma de corriente. Es relevante para los dispositivos de afeitado, arreglo personal y belleza de Philips que incluyen un cable de carga USB (incluidas afeitadoras y cuchillas, OneBlade, afeitadoras femeninas y recortadores todo en uno).

La disponibilidad varía entre ubicaciones, así que elija la sección correcta para su país.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG5952/30 , MG7921/15 , HS9980/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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