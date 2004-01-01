Las afeitadoras Philips incluyen iconos moldeados o impresos en el mango para indicar si se pueden limpiar o enjuagar con agua. Es posible que estos iconos no se vean a simple vista, por lo que debe comprobarlos siempre en una zona bien iluminada. Los documentos que se proporcionan con el producto también indicarán si se puede limpiar o no con agua.
Si el producto tiene un icono de grifo tachado, no debe enjuagarse ni limpiarse con agua para evitar dañarlo.
Si el producto incluye un icono de grifo o ducha, se puede enjuagar o limpiar con agua.
Nota: En algunos productos, los peines-guía desmontables y los dientes de corte pueden ser lavables, mientras que el mango no lo es. Consulte la documentación proporcionada con el producto para obtener más información.