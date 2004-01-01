Buscar términos

    ¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?

    Publicado en 27 de junio de 2025

    Las afeitadoras Philips incluyen iconos moldeados o impresos en el mango para indicar si se pueden limpiar o enjuagar con agua. Es posible que estos iconos no se vean a simple vista, por lo que debe comprobarlos siempre en una zona bien iluminada. Los documentos que se proporcionan con el producto también indicarán si se puede limpiar o no con agua.

    • Si el producto tiene un icono de grifo tachado, no debe enjuagarse ni limpiarse con agua para evitar dañarlo. 
    • Si el producto incluye un icono de grifo o ducha, se puede enjuagar o limpiar con agua.

    Nota: En algunos productos, los peines-guía desmontables y los dientes de corte pueden ser lavables, mientras que el mango no lo es. Consulte la documentación proporcionada con el producto para obtener más información.

    Un icono de un grifo tachado, un icono de un grifo y un icono de una ducha.

