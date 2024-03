Si su producto está afectado, es importante que deje de utilizar el vigilabebés y lo desenchufe de la toma de corriente. Póngase en contacto con su Servicio de Atención al Cliente local para que le cambien el vigilabebés en CONTACTO. Asegúrese de tener a mano el vigilabebés con el código de fecha de fabricación cuando llame. Si su producto no está afectado, no es necesario que tome ninguna otra medida. Le aseguramos que el producto que tiene actualmente es seguro y no se ve afectado por la acción de sustitución. Todos los demás vigilabebés utilizan otro tipo de batería.

Le agradecemos de antemano su atención y comprensión y le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.