En el panorama de constante cambio de la atención sanitaria actual, el quirófano híbrido abre la puerta a nuevos procedimientos en un entorno diseñado para respaldar tanto intervenciones abiertas como mínimamente invasivas. El quirófano híbrido de Philips es la única solución desarrollada para adaptarse a la forma de preferencia de trabajar de un amplio conjunto de equipos clínicos diferentes de un mismo hospital (multimodalidad).
Los cirujanos y los intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la orientación por imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de administración y reducción de dosis de rayos X. El sistema de terapia guiada por imagen Azurion de Philips es el corazón del quirófano híbrido avanzado y permite a los equipos clínicos aprovechar de manera fácil e intuitiva un gran número de funciones clínicas. Nuestros paquetes clínicos ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de la columna como parte de su quirófano híbrido.
Los cirujanos y los intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la orientación por imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de administración y reducción de dosis de rayos X.
El sistema de terapia guiada por imagen Azurion de Philips es el corazón del quirófano híbrido avanzado y permite a los equipos clínicos aprovechar de manera fácil e intuitiva un gran número de funciones clínicas. Nuestros paquetes clínicos ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de la columna como parte de su quirófano híbrido.
Con el sistema Azurion podremos atender a la cirugía tradicional que no desaparece y beneficiarnos de toda la tecnología que pueda surgir en el futuro. Creo que estamos bien posicionados para tener tres quirófanos híbridos de Philips que nos servirán durante muchos años."
Amy Bush
Vicepresidenta de Operaciones Clínicas, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Virginia Occidental, Estados Unidos
Le ayudamos a diseñar una solución de quirófano que satisfaga sus necesidades actuales y futuras. Nuestros equipos de diseño y proyecto pueden trabajar en elementos clave del proyecto o proporcionar una solución integral completa. Aprovechamos sus recursos existentes y le ofrecemos una amplia gama de opciones, desde los líderes de tecnología más recientes a través de nuestra red socios de quirófano. Con más de 1000 proyectos en todo el mundo, hemos contado nuestra experiencia en este exclusivo libro de más de 100 páginas de información e inspiración para su quirófano híbrido. Pídale a su representante de ventas local que le proporcione una copia.
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Soluciones para cirugía vascular con nuestros principales sistemas de adquisición de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos vasculares. Ofrecido por la terapia guiada por imagen de Philips.Más información
Nuestros principales sistemas de adquisición de imágenes, herramientas y dispositivos clínicos avanzados permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.Más información
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Soluciones para procedimientos de columna vertebral que ofrecen una avanzada orientación por imágenes en tiempo real con una excepcional flexibilidad de flujo de trabajo para el quirófano híbrido, que le permite realizar procedimientos rápidos, precisos y simplificados. Ofrecido por la terapia guiada por imagen de Philips.Más información
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Referencias 1 Estudio de simulación sobre Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario. 2 Estudio de simulación sobre FlexArm, 4522 991 40161 * ENE 2019. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario.
Referencias
1 Estudio de simulación sobre Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario.
2 Estudio de simulación sobre FlexArm, 4522 991 40161 * ENE 2019. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario.
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