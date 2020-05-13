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Quirófano híbrido

Quirófano híbrido de Philips

Procedimientos avanzados con un flujo de trabajo óptimo

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    En el panorama de constante cambio de la atención sanitaria actual, el quirófano híbrido abre la puerta a nuevos procedimientos en un entorno diseñado para respaldar tanto intervenciones abiertas como mínimamente invasivas. El quirófano híbrido de Philips es la única solución desarrollada para adaptarse a la forma de preferencia de trabajar de un amplio conjunto de equipos clínicos diferentes de un mismo hospital (multimodalidad).

    Hybrid OR icon

    Un lugar innovador en el que todos quieren y pueden trabajar.

    Ofrezca excelencia clínica en un entorno seguro
     

    Los cirujanos y los intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la orientación por imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de administración y reducción de dosis de rayos X.

     

    El sistema de terapia guiada por imagen Azurion de Philips es el corazón del quirófano híbrido avanzado y permite a los equipos clínicos aprovechar de manera fácil e intuitiva un gran número de funciones clínicas. Nuestros paquetes clínicos ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de la columna como parte de su quirófano híbrido.

    Excelente flexibilidad, eficiencia y facilidad de uso    

    Obtenga libertad total para que los equipos multidisciplinares trabajen en sus posiciones preferidas con las opciones únicas del conjunto arco-mesa FlexMove o FlexArm montadas en el techo, ideales para el uso polivalente del quirófano.

    El control junto a la mesa y la configuración del caso con un solo toque con las ProcedureCards (guías de procedimiento clínico) aumentan la eficiencia. Se puede acceder al paciente en cualquier lugar, desde la cabeza hasta los pies. Si es necesario, el sistema de obtención de imágenes puede alejarse fácilmente de la mesa.

    La interfaz de usuario intuitiva del sistema Azurion ofrece mayor simplicidad y control. Tanto Azurion1 como FlexArm2 sobresalen en las puntuaciones de la escala de facilidad de uso

    Recursos

    Catálogo del quirófano híbrido (3.5MB)
    Estudio de caso UKSH (1.28MB)
    Catálogo de colaboración con Getinge (3.23MB)

    Vea a Azurion con FlexArm en acción

    Flexibilidad en el quirófano híbrido: Philips Azurion con FlexArm
    Con el sistema Azurion podremos atender a la cirugía tradicional que no desaparece y beneficiarnos de toda la tecnología que pueda surgir en el futuro. Creo que estamos bien posicionados para tener tres quirófanos híbridos de Philips que nos servirán durante muchos años."

    Amy Bush

    Vicepresidenta de Operaciones Clínicas, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Virginia Occidental, Estados Unidos

    Diseñe el quirófano híbrido que prefiera

    Le ayudamos a diseñar una solución de quirófano que satisfaga sus necesidades actuales y futuras. Nuestros equipos de diseño y proyecto pueden trabajar en elementos clave del proyecto o proporcionar una solución integral completa. Aprovechamos sus recursos existentes y le ofrecemos una amplia gama de opciones, desde los líderes de tecnología más recientes a través de nuestra red socios de quirófano.

     

    Con más de 1000 proyectos en todo el mundo, hemos contado nuestra experiencia en este exclusivo libro de más de 100 páginas de información e inspiración para su quirófano híbrido.

     

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    Libro sobre el quirófano híbrido

    Historias, estudios e información sobre el quirófano híbrido

    Hackensack University Medical Center

    El Dr. C. Ruiz del Hackensack University Medical Center explica cómo el quirófano híbrido se adapta al flujo de trabajo de equipos cardiacos multidisciplinarios

    Hospital privado Prince of Wales

    El Prof. R.L. Varcoe y el Dr. S. Thomas, Hospital privado Prince of Wales, cuentan con lo mejor de dos mundos en su quirófano híbrido para un tratamiento vascular avanzado

    Explore las distintas especialidades de la cirugía guiada por imágenes

    • Cirugía vascular en el quirófano híbrido

      Cirugía vascular en el quirófano híbrido

      Soluciones para cirugía vascular con nuestros principales sistemas de adquisición de imágenes, herramientas clínicas avanzadas y dispositivos vasculares. Ofrecido por la terapia guiada por imagen de Philips.

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    • Cirugía cardiaca en el quirófano híbrido

      Cirugía cardiaca en el quirófano híbrido

      Nuestros principales sistemas de adquisición de imágenes, herramientas y dispositivos clínicos avanzados permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.

      Más información
    • Neurocirugía en el quirófano híbrido

      Neurocirugía en el quirófano híbrido

      Nuestros principales sistemas de adquisición de imágenes, herramientas y dispositivos clínicos avanzados permiten a los cirujanos decidir, guiar, tratar y confirmar los resultados.

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    • Cirugía de columna

      Cirugía de columna

      Soluciones para procedimientos de columna vertebral que ofrecen una avanzada orientación por imágenes en tiempo real con una excepcional flexibilidad de flujo de trabajo para el quirófano híbrido, que le permite realizar procedimientos rápidos, precisos y simplificados. Ofrecido por la terapia guiada por imagen de Philips.

      Más información

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    Contacto

    Referencias

     

    1 Estudio de simulación sobre Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario.

    2 Estudio de simulación sobre FlexArm, 4522 991 40161 * ENE 2019. Los resultados del estudio fueron verificados por el diseño y la supervisión de Use-Lab GmbH, una empresa independiente de consultoría de ingeniería de usabilidad y diseño de interfaz de usuario.

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