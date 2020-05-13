Los cirujanos y los intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la orientación por imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de administración y reducción de dosis de rayos X.

El sistema de terapia guiada por imagen Azurion de Philips es el corazón del quirófano híbrido avanzado y permite a los equipos clínicos aprovechar de manera fácil e intuitiva un gran número de funciones clínicas. Nuestros paquetes clínicos ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de la columna como parte de su quirófano híbrido.