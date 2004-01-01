Buscar términos

PageWriter TC35

Electrocardiógrafo

Buscar productos similares

Las herramientas avanzadas de PageWriter TC35 optimizan el flujo de trabajo y respaldan las decisiones clínicas. Los PageWriter incluyen el algoritmo DXL, líder del sector con más de 55 años de investigación y experiencia, el cual ofrece lecturas y diagnósticos continuos y coherentes en los electrocardiógrafos, en los sistemas de gestión IntelliSpace y en otras soluciones Philips. Es posible descargar las DICOM Modality Worklists nativas o recuperar la información de ADT para disponer de los datos de filiación en la cabecera. Los informes de ECG y la función de seguridad WPA3 (Personal) se exportan a la historia clínica electrónica vía WiFi 5 802.11 b/a/g/n/ac. La interoperabilidad DICOM nativa de PageWriter proporciona acceso directo a las solicitudes de ECG del proveedor DICOM MWL, así como almacenamiento con formato DICOM en PACS. Obtendrá un flujo de trabajo eficiente y un funcionamiento fiable para profesionales y pacientes.

Contáctenos
Características
Algoritmo DXL

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.
Uso sencillo en tres pasos

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.
Set de latiguillos integrado y compacto

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.
Conectividad inalámbrica Wi-Fi 5

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.
  • Algoritmo DXL
  • Uso sencillo en tres pasos
  • Set de latiguillos integrado y compacto
  • Conectividad inalámbrica Wi-Fi 5
Ver todas las características
Algoritmo DXL

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.

Interpretaciones de ECG líderes del sector

El algoritmo de ECG DXL de Philips proporciona las mejores interpretaciones de ECG del mercado, especialmente en lo relativo al análisis pediátrico, la detección de impulsos del marcapasos (apenas 0,02 MVMS), las mediciones de QT y un conjunto de herramientas avanzadas para la toma de decisiones en caso de STEMI como ayuda al tratamiento del dolor torácico.
Uso sencillo en tres pasos

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El electrocardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para entornos hospitalarios y extrahospitalarios (consultas, clínicas, centros de especialidades, etc.). El funcionamiento sencillo en tres pasos, la pantalla táctil y las herramientas adicionales proporcionan informes de ECG de calidad. El funcionamiento táctil en tres pasos es fácil de usar, rápido e intuitivo, y permite la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo de ECG de primer nivel DXL de Philips para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.
Set de latiguillos integrado y compacto

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.

El set de latiguillos integrado reduce las conexiones del equipo

El diseño perfecto del set de latiguillos compacto reduce las conexiones del equipo que el personal ha de comprobar y gestionar. Además, este diseño permite una sustitución económica en entornos de gran volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos de funcionamiento normales antes de precisar una recarga.
Conectividad inalámbrica Wi-Fi 5

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y DICOM estándar nativo del sector que informa a su personal, lo que agiliza la colaboración clínica y la toma de decisiones.

Especificaciones

Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Máxima fidelidad a 1000 Hz de 10 s para las 12 derivaciones
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada de la hora (D01)
  • Sincronización manual o automática de la hora con un servidor en red
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas, análisis pediátrico integrado
Supresión de declaraciones 'en el límite'
  • Tres configuraciones posibles
Nomenclatura
  • Conforme a las recomendaciones de AHA/ACCF/HRS 2007, parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Consulta y recuperación de datos de filiación
Conforme a criterios de búsqueda introducidos por el usuario o escaneados (p. ej.: ID paciente, apellidos/nombre)
Compatible con la interfaz HL7 estándar mediante IntelliSpace Enterprise para sistemas hospitalarios
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con ST Map polares; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro afecciones que requieren atención médica inmediata
Salida del informe de ECG DICOM (D08)
Salida del informe de ECG DICOM (D08)
Creación de ECG de 12 derivaciones DICOM
Generación de ECG estándar DICOM
Indicadores de calidad de la señal
Indicadores de calidad de la señal
Aviso de latiguillos desconectados
  • El mapa de derivaciones muestra la posición y el rótulo
Color de las derivaciones
  • Cuatro colores que indican la calidad cada derivación
Comprobación de latiguillos
  • El software de colocación de electrodos detecta 20 inversiones diferentes
Frecuencia cardiaca
  • Visualización continua de la frecuencia cardiaca
Previsualización
  • Previsualización a pantalla completa del informe de ECG antes de imprimir
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Pantalla táctil
  • Pantalla táctil resistente, 5 cables
Teclado
  • Botones 1-2-3 retroiluminados; 65 botones, caracteres alfanuméricos estándar y caracteres especiales
Cubierta de silicona para el teclado
  • Cubierta flexible de silicona que evita la entrada de líquidos y partículas
Pantalla
Pantalla
Dimensiones
  • TFT de matriz activa de 6,5"
Resolución
  • 640 × 480 VGA
Colores
  • 64K colores
Conexiones al paciente
Conexiones al paciente
Set de latiguillos largos (H23)
  • Más longitud para permitir mayor distancia entre el electrocardiógrafo y el paciente
Electrodos Welsh (E04)
  • Seis electrodos Welsh y cuatro pinzas para extremidades
Adaptador broche/lengüeta (E06)
  • Se adapta a los electrodos de broche y de lengüeta con metal en ambos lados
Mecánica
Mecánica
Dimensiones
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 in)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb) (incluye batería, latiguillos, clips, paquete de electrodos y paquete de papel)
Conectividad
Conectividad
LAN
  • Ethernet 10Base-T/100Base‑TX IEEE 802.3 vía RJ45 integrado
Inalámbrica (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Credenciales inalámbricas
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Enterprise)
Almacenamiento interno
  • 200 ECG
Certificado FIPS
  • Comunicación compatible gracias al algoritmo de cifrado certificado FIPS 140-2
Almacenamiento externo
  • 200 ECG con dispositivo USB opcional
Entrada automática de datos
Entrada automática de datos
Lector de códigos de barras (H12)
  • Lectura de simbología Code 39
Entrada flexible de datos
Seguridad y desempeño
Seguridad y desempeño
Normas internacionales
  • Compatibilidad electromagnética. IEC 60601-1-2 2014
  • Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los electrocardiógrafos. IEC 60601-2-25 2011, edición 2.0
  • Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. IEC 60601-1: 2005+A1: 2012
Filtros de preprocesamiento
Filtros de preprocesamiento
Ruido de CA
  • 50 o 60 Hz
Procesamiento de la señal
  • Rechazo de artefactos y línea de base errante
Filtros de presentación: Informes de 10 s
Filtros de presentación: Informes de 10 s
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Filtros de presentación: Ritmo
Filtros de presentación: Ritmo
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Eléctricas
Eléctricas
Batería
  • Ion-litio
Capacidad de la batería (cada batería)
  • 10 horas sin impresión, 13,9 horas de funcionamiento normal y 3 horas de impresión continua
Recarga de la batería
  • 4 horas hasta carga completa
Alimentación de CA
  • 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía
  • 60 W máx.
Ambientales
Ambientales
Condiciones de funcionamiento: Temperatura
  • 10 a 40 °C (50 a 104 °F)
Condiciones de funcionamiento: Humedad
  • 10% a 90% de humedad relativa (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento: Altitud
  • Hasta 3048 m (10.000 ft) de altitud
Condiciones de almacenamiento: Temperatura
  • -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento: Humedad
  • 10% a 90% de humedad relativa (sin condensación) Hasta 4572 m (15.000 ft) de altitud
Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada de la hora (D01)
  • Sincronización manual o automática de la hora con un servidor en red
Ver todas las especificaciones
Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Máxima fidelidad a 1000 Hz de 10 s para las 12 derivaciones
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada de la hora (D01)
  • Sincronización manual o automática de la hora con un servidor en red
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas, análisis pediátrico integrado
Supresión de declaraciones 'en el límite'
  • Tres configuraciones posibles
Nomenclatura
  • Conforme a las recomendaciones de AHA/ACCF/HRS 2007, parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Consulta y recuperación de datos de filiación
Conforme a criterios de búsqueda introducidos por el usuario o escaneados (p. ej.: ID paciente, apellidos/nombre)
Compatible con la interfaz HL7 estándar mediante IntelliSpace Enterprise para sistemas hospitalarios
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con ST Map polares; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro afecciones que requieren atención médica inmediata
Salida del informe de ECG DICOM (D08)
Salida del informe de ECG DICOM (D08)
Creación de ECG de 12 derivaciones DICOM
Generación de ECG estándar DICOM
Indicadores de calidad de la señal
Indicadores de calidad de la señal
Aviso de latiguillos desconectados
  • El mapa de derivaciones muestra la posición y el rótulo
Color de las derivaciones
  • Cuatro colores que indican la calidad cada derivación
Comprobación de latiguillos
  • El software de colocación de electrodos detecta 20 inversiones diferentes
Frecuencia cardiaca
  • Visualización continua de la frecuencia cardiaca
Previsualización
  • Previsualización a pantalla completa del informe de ECG antes de imprimir
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Pantalla táctil
  • Pantalla táctil resistente, 5 cables
Teclado
  • Botones 1-2-3 retroiluminados; 65 botones, caracteres alfanuméricos estándar y caracteres especiales
Cubierta de silicona para el teclado
  • Cubierta flexible de silicona que evita la entrada de líquidos y partículas
Pantalla
Pantalla
Dimensiones
  • TFT de matriz activa de 6,5"
Resolución
  • 640 × 480 VGA
Colores
  • 64K colores
Conexiones al paciente
Conexiones al paciente
Set de latiguillos largos (H23)
  • Más longitud para permitir mayor distancia entre el electrocardiógrafo y el paciente
Electrodos Welsh (E04)
  • Seis electrodos Welsh y cuatro pinzas para extremidades
Adaptador broche/lengüeta (E06)
  • Se adapta a los electrodos de broche y de lengüeta con metal en ambos lados
Mecánica
Mecánica
Dimensiones
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 in)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb) (incluye batería, latiguillos, clips, paquete de electrodos y paquete de papel)
Conectividad
Conectividad
LAN
  • Ethernet 10Base-T/100Base‑TX IEEE 802.3 vía RJ45 integrado
Inalámbrica (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Credenciales inalámbricas
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Enterprise)
Almacenamiento interno
  • 200 ECG
Certificado FIPS
  • Comunicación compatible gracias al algoritmo de cifrado certificado FIPS 140-2
Almacenamiento externo
  • 200 ECG con dispositivo USB opcional
Entrada automática de datos
Entrada automática de datos
Lector de códigos de barras (H12)
  • Lectura de simbología Code 39
Entrada flexible de datos
Seguridad y desempeño
Seguridad y desempeño
Normas internacionales
  • Compatibilidad electromagnética. IEC 60601-1-2 2014
  • Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los electrocardiógrafos. IEC 60601-2-25 2011, edición 2.0
  • Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. IEC 60601-1: 2005+A1: 2012
Filtros de preprocesamiento
Filtros de preprocesamiento
Ruido de CA
  • 50 o 60 Hz
Procesamiento de la señal
  • Rechazo de artefactos y línea de base errante
Filtros de presentación: Informes de 10 s
Filtros de presentación: Informes de 10 s
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Filtros de presentación: Ritmo
Filtros de presentación: Ritmo
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Eléctricas
Eléctricas
Batería
  • Ion-litio
Capacidad de la batería (cada batería)
  • 10 horas sin impresión, 13,9 horas de funcionamiento normal y 3 horas de impresión continua
Recarga de la batería
  • 4 horas hasta carga completa
Alimentación de CA
  • 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía
  • 60 W máx.
Ambientales
Ambientales
Condiciones de funcionamiento: Temperatura
  • 10 a 40 °C (50 a 104 °F)
Condiciones de funcionamiento: Humedad
  • 10% a 90% de humedad relativa (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento: Altitud
  • Hasta 3048 m (10.000 ft) de altitud
Condiciones de almacenamiento: Temperatura
  • -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento: Humedad
  • 10% a 90% de humedad relativa (sin condensación) Hasta 4572 m (15.000 ft) de altitud
  • ¹Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar