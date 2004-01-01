PageWriter TC35 Electrocardiógrafo

Las herramientas avanzadas de PageWriter TC35 optimizan el flujo de trabajo y respaldan las decisiones clínicas. Los PageWriter incluyen el algoritmo DXL, líder del sector con más de 55 años de investigación y experiencia, el cual ofrece lecturas y diagnósticos continuos y coherentes en los electrocardiógrafos, en los sistemas de gestión IntelliSpace y en otras soluciones Philips. Es posible descargar las DICOM Modality Worklists nativas o recuperar la información de ADT para disponer de los datos de filiación en la cabecera. Los informes de ECG y la función de seguridad WPA3 (Personal) se exportan a la historia clínica electrónica vía WiFi 5 802.11 b/a/g/n/ac. La interoperabilidad DICOM nativa de PageWriter proporciona acceso directo a las solicitudes de ECG del proveedor DICOM MWL, así como almacenamiento con formato DICOM en PACS. Obtendrá un flujo de trabajo eficiente y un funcionamiento fiable para profesionales y pacientes.