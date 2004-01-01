Cardiac Workstation 7000

Philips Cardiac Workstation es totalmente diferente a cualquier otro electrocardiógrafo que haya visto, utilizado o imaginado antes. Es un logro clínico cuyo diseño mejora el acceso, la captura, la visualización, el almacenamiento, la posibilidad de compartir y la gestión de los ECG; es decir, transforma la electrocardiografía para diagnóstico. Este avance en ergonomía optimiza el flujo de trabajo y brinda información clínica exhaustiva procedente de los sistemas hospitalarios, para diagnosticar y tratar con mayor confianza.

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