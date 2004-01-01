Philips Cardiac Workstation difiere de cualquier otro electrocardiógrafo que haya visto, utilizado o imaginado antes. Su diseño mejora el acceso, la captura, la visualización, el almacenamiento, la posibilidad de compartir y la gestión de los ECG; es decir, transforma la electrocardiografía para diagnóstico. Este avance en ergonomía optimiza el flujo de trabajo y brinda información clínica exhaustiva procedente de los sistemas hospitalarios, para diagnosticar y tratar con mayor confianza
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|Adquisición líder simultánea
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|ECG temporizado
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|Almacenamiento/transferencia de informe
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|Detección de impulsos de marcapasos
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|Declaraciones de interpretación
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|Supresión de declaraciones 'en el límite'
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|Motivos
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|Derivaciones utilizadas para diagnóstico
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|Vector gráfico ST
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|Valores críticos
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|Altura ajustable
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|Escritorio
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|Compatibilidad equipos
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|Almacenamiento
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|Adquisición líder simultánea
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|ECG temporizado
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|Declaraciones de interpretación
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