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Cardiac Workstation 5000

Cardiac Workstation

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Philips Cardiac Workstation difiere de cualquier otro electrocardiógrafo que haya visto, utilizado o imaginado antes. Su diseño mejora el acceso, la captura, la visualización, el almacenamiento, la posibilidad de compartir y la gestión de los ECG; es decir, transforma la electrocardiografía para diagnóstico. Este avance en ergonomía optimiza el flujo de trabajo y brinda información clínica exhaustiva procedente de los sistemas hospitalarios, para diagnosticar y tratar con mayor confianza

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Características
Funcionamiento en tres pasos
Tan avanzado y sencillo a la vez.

Tan avanzado y sencillo a la vez.

Las teclas de función iluminadas son una guía fácil para lograr ECG de una exactitud excepcional. Entrada de datos automática con el lector de códigos de barras/códigos QR o importación de solicitudes desde IntelliSpace ECG o desde la HCE para minimizar los errores tipográficos y adquirir, analizar, imprimir, exportar y recuperar informes de ECG rápidamente, con solo tocar un botón.

Tan avanzado y sencillo a la vez.

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Las teclas de función iluminadas son una guía fácil para lograr ECG de una exactitud excepcional. Entrada de datos automática con el lector de códigos de barras/códigos QR o importación de solicitudes desde IntelliSpace ECG o desde la HCE para minimizar los errores tipográficos y adquirir, analizar, imprimir, exportar y recuperar informes de ECG rápidamente, con solo tocar un botón.

Tan avanzado y sencillo a la vez.

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Funcionamiento en tres pasos
Tan avanzado y sencillo a la vez.

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Algoritmo DXL
Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

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El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

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Algoritmo DXL
Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.
  • Funcionamiento en tres pasos
  • Algoritmo DXL
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Funcionamiento en tres pasos
Tan avanzado y sencillo a la vez.

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Las teclas de función iluminadas son una guía fácil para lograr ECG de una exactitud excepcional. Entrada de datos automática con el lector de códigos de barras/códigos QR o importación de solicitudes desde IntelliSpace ECG o desde la HCE para minimizar los errores tipográficos y adquirir, analizar, imprimir, exportar y recuperar informes de ECG rápidamente, con solo tocar un botón.

Tan avanzado y sencillo a la vez.

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Las teclas de función iluminadas son una guía fácil para lograr ECG de una exactitud excepcional. Entrada de datos automática con el lector de códigos de barras/códigos QR o importación de solicitudes desde IntelliSpace ECG o desde la HCE para minimizar los errores tipográficos y adquirir, analizar, imprimir, exportar y recuperar informes de ECG rápidamente, con solo tocar un botón.

Tan avanzado y sencillo a la vez.

Las teclas de función iluminadas son una guía fácil para lograr ECG de una exactitud excepcional. Entrada de datos automática con el lector de códigos de barras/códigos QR o importación de solicitudes desde IntelliSpace ECG o desde la HCE para minimizar los errores tipográficos y adquirir, analizar, imprimir, exportar y recuperar informes de ECG rápidamente, con solo tocar un botón.
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Algoritmo DXL
Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

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El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.
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Algoritmo DXL
Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

Toma de decisiones clínicas informadas y rápidas.

El sistema de gestión de ECG IntelliSpace permite acceder y consultar los datos de filiación y clínicos, tomar decisiones informadas, observar y analizar los ritmos irregulares y latidos anómalos, revisar las páginas de varios ECG para identificar las tendencias, y comparar en paralelo los ECG actuales y previos.

Especificaciones

Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • Hasta 18 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Total fidelidad a 1000 Hz de 10 s para 18 derivaciones máximo
Detección de impulsos de marcapasos
  • 0,02 mVms (p. ej.: impulso de 0,2 mV×0,1 ms o impulso de 0,1 mV×0,2 ms)
  • Supera el estándar por 5 veces
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas, análisis pediátrico integrado
Supresión de declaraciones 'en el límite'
  • Tres configuraciones posibles
Motivos
  • Explicaciones seleccionables para todas las declaraciones interpretativas
Derivaciones utilizadas para diagnóstico
  • 12 derivaciones estándar más V3R, V4R, V5R, V7, V8 y V9
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con ST Map polares; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro afecciones que requieren atención médica inmediata
Carros
Carros
Altura ajustable
  • 860452: Fija
  • 860453: Ajustable (25 cm)
Escritorio
  • Escritorio abierto para mayor movilidad en el espacio de trabajo
Compatibilidad equipos
  • Carros también compatibles con:
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Almacenamiento
  • Estándar para 400 informes de ECG adicionales en papel
  • Estándar para toallitas/guantes/gel para electrodos
  • Cajón oculto opcional
  • Papelera opcional con cierre
  • Cesta de alambre opcional
  • Gancho opcional para colgar latiguillos
Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • Hasta 18 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas, análisis pediátrico integrado
Supresión de declaraciones 'en el límite'
  • Tres configuraciones posibles
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Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • Hasta 18 derivaciones
ECG temporizado
  • Admite protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Total fidelidad a 1000 Hz de 10 s para 18 derivaciones máximo
Detección de impulsos de marcapasos
  • 0,02 mVms (p. ej.: impulso de 0,2 mV×0,1 ms o impulso de 0,1 mV×0,2 ms)
  • Supera el estándar por 5 veces
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
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Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas, análisis pediátrico integrado
Supresión de declaraciones 'en el límite'
  • Tres configuraciones posibles
Motivos
  • Explicaciones seleccionables para todas las declaraciones interpretativas
Derivaciones utilizadas para diagnóstico
  • 12 derivaciones estándar más V3R, V4R, V5R, V7, V8 y V9
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con ST Map polares; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro afecciones que requieren atención médica inmediata
Carros
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Altura ajustable
  • 860452: Fija
  • 860453: Ajustable (25 cm)
Escritorio
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