Care Orchestrator

Impulse la colaboración entre el equipo de profesionales sanitarios con información práctica de los pacientes enviada directamente a sus smartphones, tablets u ordenadores. Monitorice y gestione de forma remota a los pacientes con apnea del sueño y problemas respiratorios mediante un sistema único. Aumente la eficacia de su equipo y agilice el flujo de trabajo para poder concentrarse en las prioridades clínicas más importantes. Dirija su centro de la forma que mejor considere, con alertas e informes personalizados para facilitar la identificación de pacientes en riesgo y proporcionarles el cuidado oportuno.

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