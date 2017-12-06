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Impulse la colaboración entre el equipo de profesionales sanitarios con información práctica de los pacientes enviada directamente a sus smartphones, tablets u ordenadores. Monitorice y gestione de forma remota a los pacientes con apnea del sueño y problemas respiratorios mediante un sistema único. Aumente la eficacia de su equipo y agilice el flujo de trabajo para poder concentrarse en las prioridades clínicas más importantes. Dirija su centro de la forma que mejor considere, con alertas e informes personalizados para facilitar la identificación de pacientes en riesgo y proporcionarles el cuidado oportuno.
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La motivación del paciente es uno de los factores más importantes que predicen el cumplimiento del tratamiento de la AOS¹. Si está buscando formas de apoyar y motivar a sus pacientes para que se sigan la terapia PAP, anímelos a unirse a los más de dos millones de usuarios registrados de DreamMapper en todo el mundo. DreamMapper está diseñado para involucrar a los pacientes y ayudarles a desempeñar un papel más activo a lo largo de todo el tratamiento.
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DreamStation positive airway pressure (PAP) sleep therapy devices are designed to be as comfortable and easy to experience as sleep is intended to be. Connecting patients and care teams, DreamStation devices empower users to embrace their care with confidence, and enable care teams to practice efficient and effective patient management.
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