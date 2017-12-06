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Care Orchestrator

Sistema de gestión de cuidados respiratorios y del sueño

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Impulse la colaboración entre el equipo de profesionales sanitarios con información práctica de los pacientes enviada directamente a sus smartphones, tablets u ordenadores. Monitorice y gestione de forma remota a los pacientes con apnea del sueño y problemas respiratorios mediante un sistema único. Aumente la eficacia de su equipo y agilice el flujo de trabajo para poder concentrarse en las prioridades clínicas más importantes. Dirija su centro de la forma que mejor considere, con alertas e informes personalizados para facilitar la identificación de pacientes en riesgo y proporcionarles el cuidado oportuno.

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Características
Integración
Unifique los equipos sanitarios y mejore la interoperabilidad

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Care Orchestrator integra la información de los pacientes con problemas respiratorios y del sueño con las historias clínicas electrónicas de los hospitales, las reclamaciones de los seguros y los sistemas de facturación. De esta forma, el equipo sanitario al completo (profesionales de atención domiciliaria, médicos y aseguradoras) puede acceder de forma rápida y sencilla a la información esencial a través de diversos dispositivos y ubicaciones. Capacite a los miembros del equipo para tomar decisiones clínicas fundadas, monitorizar la evolución del paciente, agilizar el proceso de facturación, enviar reclamaciones de manera fácil, entre otras posibilidades.

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Cuidados conectados
Monitorice y gestione a los pacientes de forma remota

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Anticipe y resuelva la mayoría de las preocupaciones de los pacientes mediante su monitorización remota, lo que permite ahorrar tiempo y evitar las costosas visitas domiciliarias innecesarias. Utilice la telemonitorización avanzada para conectar con los pacientes con dificultades respiratorias o del sueño que tengan problemas clínicos, con el equipo o con el cumplimiento del tratamiento, y para dar prioridad a quienes necesitan una intervención. Adelántese a los problemas antes de que afecten al cuidado del paciente mediante la mejora en la elaboración de informes clínicos y la automatización de informes de cumplimiento del tratamiento.

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Flujo de trabajo automatizado
Optimice el tiempo de su equipo

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Care Orchestrator le permite simplificar las operaciones diarias y mejorar la productividad del personal, con menos recursos. Automatice y agilice el flujo de trabajo para que sus equipos puedan dedicar más tiempo al cuidado del paciente. Optimice la capacidad del personal para centrarse en los problemas clínicos y de cumplimiento terapéutico de mayor importancia. Promueva la atención integral de las enfermedades y mantenga la salud de sus pacientes en casa.

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Reglas personalizadas
Dirija su centro como mejor considere

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Con Care Orchestrator usted pone las reglas: diseñado para cubrir las necesidades específicas de su centro y de sus distintos pacientes. Gradúe las puntuaciones de cumplimiento para los pacientes con problemas del sueño según los requisitos de las diferentes aseguradoras. Personalice las reglas de ventilación para identificar a los pacientes que puedan necesitar asistencia. Establezca los parámetros para la gestión de las alertas según la salud y el uso de la información de cada paciente. Tendrá la flexibilidad de hacer todo esto y mucho más.

Dirija su centro como mejor considere

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