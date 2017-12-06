Monitorice y gestione a los pacientes de forma remota

Anticipe y resuelva la mayoría de las preocupaciones de los pacientes mediante su monitorización remota, lo que permite ahorrar tiempo y evitar las costosas visitas domiciliarias innecesarias. Utilice la telemonitorización avanzada para conectar con los pacientes con dificultades respiratorias o del sueño que tengan problemas clínicos, con el equipo o con el cumplimiento del tratamiento, y para dar prioridad a quienes necesitan una intervención. Adelántese a los problemas antes de que afecten al cuidado del paciente mediante la mejora en la elaboración de informes clínicos y la automatización de informes de cumplimiento del tratamiento.