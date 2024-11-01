LiteTouch se ha diseñado para ofrecer mayor comodidad y mejor administración de medicación en aerosol. De manera rápida y cómoda se adapta al contorno facial del paciente, lo que ofrece un ajuste seguro y suave para mayor cumplimiento terapéutico y efectividad del tratamiento.
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Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Máscara facial
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
Estructura transparente
Estructura transparente para una fácil aplicación
El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Estructura transparente para una fácil aplicación
El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Estructura transparente para una fácil aplicación
El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Disponible en tres tamaños
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
LiteTouch está diseñada para seguir el contorno del rostro. Esto ayuda a los pacientes a lograr un ajuste más seguro y a reducir las fugas con mínima fuerza aplicada, mejorando así el cumplimiento terapéutico a largo plazo.
Máscara facial
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
LiteTouch cuenta con un sellado flexible, que hace que el tratamiento se torne más cómodo y menos dependiente de la técnica. A diferencia de una boquilla, una máscara facial no requiere que los pacientes sean capaces de formar un sello con sus labios.
Estructura transparente
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El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
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El diseño exclusivo transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. Esto les facilita a los responsables del cuidado la asistencia en la aplicación de la máscara en el rostro de un niño y ofrece visualización sin restricciones del rostro del paciente durante el tratamiento.
Disponible en tres tamaños
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
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Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
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¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?
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