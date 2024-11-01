La cámara espaciadora y de inhalación OptiChamber Diamond es más pequeña que la mayoría de las cámaras convencionales. El diseño intuitivo de OptiChamber Diamond mejora la administración de la medicación y el cumplimiento terapéutico para pacientes de todas las edades, en el hogar o en los hospitales.
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Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Exclusiva boquilla graduada
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Válvula espiratoria bien visible
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Fácil desarmado
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Cámara antiestática
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Adaptador
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
Alarma de flujo alto
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Máscara de cámara espaciadora con válvula (VHC) LiteTouch
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
Parte inferior plana
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Las válvulas de baja resistencia permiten a los pacientes respirar libremente
Incluso con las presiones y los flujos reducidos pediátricos, las válvulas inhalatorias y espiratorias de la OptiChamber Diamond se abren libremente.
Exclusiva boquilla graduada
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Exclusiva boquilla graduada que se adapta a bocas más pequeñas
El diseño de la boquilla OptiChamber facilita a los pacientes el paso de mascarillas pediátricas a boquillas. También permite adaptarla a un conector de 22 mm.
Válvula espiratoria bien visible
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Válvula espiratoria bien visible que ayuda a medir el recuento y el mantenimiento de la respiración
Fácil desarmado
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Fácil desarmado para el mantenimiento
La boquilla y el adaptador pueden extraerse de la cámara para una fácil limpieza.
Cámara antiestática
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Cámara antiestática que ofrece a los pacientes más tiempo para inhalar
OptiChamber permite administrar al paciente mayor cantidad de medicación respirable. El material antiestático permite que el aerosol quede suspendido por más tiempo, lo que ofrece al paciente más tiempo para inhalar.
Adaptador
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
El adaptador sostiene de manera segura los aerosoles dosificadores presurizados en su lugar
Alarma de flujo alto
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pitido facilita la formación del paciente en la técni
Un aviso de flujo alto incorporado en forma de pito facilita la formación del paciente en la técnica de respiración adecuada.
Máscara de cámara espaciadora con válvula (VHC) LiteTouch
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
La máscara de VHC LiteTouch promueve la comodidad y el cumplimiento terapéutico
Esta máscara desmontable transforma una cámara transparente y rígida en una interfaz exclusiva de sellado suave. La máscara reduce las fugas y facilita la comodidad de la aerosolterapia y el cumplimiento terapéutico del paciente.
Parte inferior plana
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
Su parte inferior plana mantiene la estabilidad y evita que ruede
¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?
Se puede desmontar fácilmente para limpiar a mano con agua templada y detergente líquido
Datos de vida útil
Cambiar después de un año
Medidas:
Medidas:
Volumen
140
ml
Largo
14,2 cm (5,6")
Boquilla
Interfaces con conectores estándar de 22
mm
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