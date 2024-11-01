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La mascarilla de ventilación no invasiva (VNI) Philips Respironics AF541, diseñada para descansar cómodamente sobre la cara del paciente, dispone de dos tipos de almohadillas intercambiables: una 'sobre la nariz' y otra 'bajo la nariz'. De este modo, es posible disfrutar de las ventajas de la rotación con una sola mascarilla VNI.
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Permite alternar las almohadillas
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Permite alternar las almohadillas
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PerforMax minimiza la ruptura de piel y elimina la incomodidad del puente nasal al sellar alrededor del perímetro de la cara, donde los contornos faciales son más suaves y la sensibilidad a la presión es menor. Dos tamaños se ajustan a una amplia gama de pacientes.
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