Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.