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Respironics AF541

Mascarilla de ventilación no invasiva (VNI)

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La mascarilla de ventilación no invasiva (VNI) Philips Respironics AF541, diseñada para descansar cómodamente sobre la cara del paciente, dispone de dos tipos de almohadillas intercambiables: una 'sobre la nariz' y otra 'bajo la nariz'. De este modo, es posible disfrutar de las ventajas de la rotación con una sola mascarilla VNI.

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Características
Evita la erosión cutánea
Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.

Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas
Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.
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Evita la erosión cutánea
Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.
Favorece un flujo de trabajo eficiente
Diseñada para un uso sencillo

Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.

Diseñada para un uso sencillo

Diseñada para un uso sencillo
La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.

Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.
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Favorece un flujo de trabajo eficiente
Diseñada para un uso sencillo

Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.
Ajustes para la comodidad del paciente
Elija el ajuste perfecto

Elija el ajuste perfecto

La mascarilla AF541 cuenta con una almohadilla con botón en la frente que facilita el ajuste. Además, hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas 'sobre la nariz' y tres 'bajo la nariz', lo que permite seleccionar el ajuste más cómodo y eficaz para cada paciente.

Elija el ajuste perfecto

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La mascarilla AF541 cuenta con una almohadilla con botón en la frente que facilita el ajuste. Además, hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas 'sobre la nariz' y tres 'bajo la nariz', lo que permite seleccionar el ajuste más cómodo y eficaz para cada paciente.

Elija el ajuste perfecto

La mascarilla AF541 cuenta con una almohadilla con botón en la frente que facilita el ajuste. Además, hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas 'sobre la nariz' y tres 'bajo la nariz', lo que permite seleccionar el ajuste más cómodo y eficaz para cada paciente.
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Ajustes para la comodidad del paciente
Elija el ajuste perfecto

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La mascarilla AF541 cuenta con una almohadilla con botón en la frente que facilita el ajuste. Además, hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas 'sobre la nariz' y tres 'bajo la nariz', lo que permite seleccionar el ajuste más cómodo y eficaz para cada paciente.
Se adapta a una amplia gama de codos
Fácil de colocar y retirar

Fácil de colocar y retirar

Los codos encajan con un clic gracias a las sólidas lengüetas, que a su vez permiten desmontarlos fácilmente. La mascarilla puede utilizarse con tres codos: EE Fuga 1, EE Fuga 2 y SE.

Fácil de colocar y retirar

Fácil de colocar y retirar
Los codos encajan con un clic gracias a las sólidas lengüetas, que a su vez permiten desmontarlos fácilmente. La mascarilla puede utilizarse con tres codos: EE Fuga 1, EE Fuga 2 y SE.

Fácil de colocar y retirar

Los codos encajan con un clic gracias a las sólidas lengüetas, que a su vez permiten desmontarlos fácilmente. La mascarilla puede utilizarse con tres codos: EE Fuga 1, EE Fuga 2 y SE.
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Se adapta a una amplia gama de codos
Fácil de colocar y retirar

Fácil de colocar y retirar

Los codos encajan con un clic gracias a las sólidas lengüetas, que a su vez permiten desmontarlos fácilmente. La mascarilla puede utilizarse con tres codos: EE Fuga 1, EE Fuga 2 y SE.
  • Evita la erosión cutánea
  • Favorece un flujo de trabajo eficiente
  • Ajustes para la comodidad del paciente
  • Se adapta a una amplia gama de codos
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Evita la erosión cutánea
Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.

Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas
Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.
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Evita la erosión cutánea
Permite alternar las almohadillas

Permite alternar las almohadillas

Se ha comprobado que la rotación disminuye la erosión cutánea, ya que cambian los puntos de presión sobre la piel¹. La mascarilla AF541 permite alternar entre almohadillas 'sobre la nariz' y 'bajo la nariz', que descargan los puntos de presión de la piel y hacen más efectiva la estrategia de rotación.
Favorece un flujo de trabajo eficiente
Diseñada para un uso sencillo

Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.

Diseñada para un uso sencillo

Diseñada para un uso sencillo
La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.

Diseñada para un uso sencillo

La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.
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Favorece un flujo de trabajo eficiente
Diseñada para un uso sencillo

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La mascarilla puede separarse fácilmente del rostro, o rotarse y mantener la posición, lo que permite tener las manos libres a la hora de realizar cuidados por vía oral. El arnés CapStrap también puede retirarse por completo rápidamente. La mascarilla también es compatible con los arneses convencionales de cuatro puntos de sujeción. Gracias a su cómodo puerto nebulizador, la administración de fármacos es más sencilla y eficaz.
Ajustes para la comodidad del paciente
Elija el ajuste perfecto

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La mascarilla AF541 cuenta con una almohadilla con botón en la frente que facilita el ajuste. Además, hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas 'sobre la nariz' y tres 'bajo la nariz', lo que permite seleccionar el ajuste más cómodo y eficaz para cada paciente.

Elija el ajuste perfecto

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Se adapta a una amplia gama de codos
Fácil de colocar y retirar

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¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?

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  • 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. Julio de 2015;24(4).

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