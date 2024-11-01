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En algunos sistemas de ultrasonidos compactos, el número de funciones es tan reducido como su tamaño. El sistema de ultrasonidos Compact 5500 Series de Philips es diferente. Integra en el sistema portátil capacidades de alto rendimiento que le ayudarán a encontrar rápidamente las respuestas que necesita. Disponible en configuraciones de adquisición de imágenes generales, de punto de cuidados, cardiología y obstetricia/ginecología, los dispositivos Compact 5500 Series incorporan muchos de los avances de tecnología y ultrasonidos de gama alta de Philips en un sistema portátil con un flujo de trabajo de eficacia demostrada que permite obtener información valiosa en la cabecera. De hecho, ofrece una calidad de imagen comparable a la de los sistemas de gama alta basados en carro de Philips. Compact 5500 Series, Un dispositivo compacto, pero sin sacrificar la calidad.
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Lleve los cuidados del paciente allí donde más se necesiten
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Le brinda el soporte necesario para lograr un diagnóstico certero
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Flash 5100 POC Pro ofrece el mejor rendimiento de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para puntos de cuidados multiespecialidad, incluidas funciones cardiacas avanzadas. Desde un profesional totalmente nuevo en los sistemas ecográficos hasta el usuario con más experiencia, todo el mundo necesita información rápida y precisa en el punto de cuidados. En soluciones como AutoStrain EF para evaluaciones cardiacas, el guiado para próximos pasos permite que usuarios con diferentes niveles de experiencia obtengan de forma eficiente imágenes excepcionales, lo que ayuda a acelerar un diagnóstico fiable. Simplifique y agilice los exámenes con ajustes predefinidos personalizables para una mayor eficiencia y facilidad de uso. ¿Desea tener confianza con el intenso ritmo de vida actual? Todo ello puede ocurrir en un flash.
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Desde un profesional totalmente nuevo en los sistemas ecográficos hasta el usuario con más experiencia, todo el mundo necesita información rápida y precisa en el punto de cuidados. El sistema ecográfico Flash 5100 POC ofrece el mejor rendimiento de Philips y un flujo de trabajo intuitivo para puntos de cuidados multiespecialidad. El guiado para próximos pasos permite que usuarios con diferentes niveles de experiencia obtengan de forma eficiente imágenes excepcionales, lo que ayuda a acelerar un diagnóstico fiable. Simplifique y agilice los exámenes con ajustes predefinidos personalizables para una mayor eficiencia y facilidad de uso. ¿Desea tener confianza con el intenso ritmo de vida actual? Todo ello puede ocurrir en un flash.
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Un gran avance en la adquisición de imágenes en el punto de cuidados. Philips Lumify combina transductores y una aplicación ecográfica para brindar funciones diagnósticas a su smartphone y tablet compatibles. Adquiera datos clínicos críticos de forma rápida y sencilla en más entornos asistenciales: medicina de urgencias, cuidados críticos, cabecera y consulta.
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En algunos sistemas de ultrasonidos compactos, el número de funciones es tan reducido como su tamaño. El sistema de ultrasonidos Compact 5300 Series de Philips es diferente. Integra en el sistema portátil capacidades de alto rendimiento que le ayudarán a encontrar rápidamente las respuestas que necesita. Disponible en configuraciones de adquisición de imágenes generales, pie de cama y obstetricia/ginecología, la gama Compact 5300 Series incluye acceso a muchas de las herramientas avanzadas de los sistemas de ultrasonidos de gama alta de Philips, con un diseño compacto y con flujo de trabajo de eficacia demostrada en el punto de cuidados. Un dispositivo compacto, pero sin sacrificar la calidad.
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