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Compact 5500 Series

Sistema de ultrasonidos compacto de alta gama

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En algunos sistemas de ultrasonidos compactos, el número de funciones es tan reducido como su tamaño. El sistema de ultrasonidos Compact 5500 Series de Philips es diferente. Integra en el sistema portátil capacidades de alto rendimiento que le ayudarán a encontrar rápidamente las respuestas que necesita. Disponible en configuraciones de adquisición de imágenes generales, de punto de cuidados, cardiología y obstetricia/ginecología, los dispositivos Compact 5500 Series incorporan muchos de los avances de tecnología y ultrasonidos de gama alta de Philips en un sistema portátil con un flujo de trabajo de eficacia demostrada que permite obtener información valiosa en la cabecera. De hecho, ofrece una calidad de imagen comparable a la de los sistemas de gama alta basados en carro de Philips. Compact 5500 Series, Un dispositivo compacto, pero sin sacrificar la calidad.

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Características
Lleve los cuidados del paciente allí donde más se necesiten
Lleve los cuidados del paciente allí donde más se necesiten

Lleve los cuidados del paciente allí donde más se necesiten

Diseñado para alta fiabilidad y eficacia, puede confiar en que su sistema le ofrece la durabilidad necesaria para prestar cuidados excepcionales en cualquier entorno. Compact 5500 Series incorpora sistemas de movilidad galardonados (premios iF Design Award y Red Dot Product Design Award). Arranque rápido desde el modo de transporte para un máximo de 2 horas de exploración gracias a las baterías con carga ampliada. Explore cómodamente con las características ergonómicas del sistema, incluida la pantalla táctil ajustable de 10”. Obtenga fácilmente datos allí donde los necesite gracias a los informes estructurados DICOM. Opción de configuración flexible de PC portátil con carro o maletín de transporte.*

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Diseñado para alta fiabilidad y eficacia, puede confiar en que su sistema le ofrece la durabilidad necesaria para prestar cuidados excepcionales en cualquier entorno. Compact 5500 Series incorpora sistemas de movilidad galardonados (premios iF Design Award y Red Dot Product Design Award). Arranque rápido desde el modo de transporte para un máximo de 2 horas de exploración gracias a las baterías con carga ampliada. Explore cómodamente con las características ergonómicas del sistema, incluida la pantalla táctil ajustable de 10”. Obtenga fácilmente datos allí donde los necesite gracias a los informes estructurados DICOM. Opción de configuración flexible de PC portátil con carro o maletín de transporte.*
Le brinda el soporte necesario para lograr un diagnóstico certero
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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.

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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.

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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.
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Vea más y con mayor nitidez en cualquier escenario clínico
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La avanzada tecnología de transductores y soluciones basadas en IA permite obtener resultados uniformes y de alta calidad. Observe la estructura y la función cardiaca en tiempo real con resultados rápidos, reproducibles y cuantificables.La función Auto Measure con tecnología IA ofrece resultados uniformes y un ahorro de tiempo aproximado del 50% en mediciones cardiacas rutinarias 2D y Doppler.[1,2] Auto Strain LV con FE automatizada y deformación de capa media proporciona una medición sólida y reproducible de la GLS con un solo botón. En obstetricia/ginecología, obtenga imágenes con menos pasos, mediante V9-2, una solución de un transductor útil tanto para aplicaciones del primer, segundo y tercer trimestre, como para exámenes del suelo pélvico.[1]

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Un entorno familiar optimiza su flujo de trabajo
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Utilice la arquitectura compartida de Compact 5500 Series, los sistemas de ultrasonidos Philips EPIQ y Affiniti para poder explorar a más pacientes, con mayor rapidez y con flujos de trabajo de eficacia demostrada. Al estar familiarizado con las interfaces de usuario, pantallas táctiles, funciones, flujo de trabajo y servicios y actualizaciones remotas ya conocidos, podrá aumentar la productividad con la extraordinaria nitidez que espera de Philips. El 90% de los usuarios afirma que la interfaz de usuario sencilla y el flujo de trabajo compartido con EPIQ y Affiniti reducen la necesidad de formación.[1]

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Utilice la arquitectura compartida de Compact 5500 Series, los sistemas de ultrasonidos Philips EPIQ y Affiniti para poder explorar a más pacientes, con mayor rapidez y con flujos de trabajo de eficacia demostrada. Al estar familiarizado con las interfaces de usuario, pantallas táctiles, funciones, flujo de trabajo y servicios y actualizaciones remotas ya conocidos, podrá aumentar la productividad con la extraordinaria nitidez que espera de Philips. El 90% de los usuarios afirma que la interfaz de usuario sencilla y el flujo de trabajo compartido con EPIQ y Affiniti reducen la necesidad de formación.[1]

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Utilice la arquitectura compartida de Compact 5500 Series, los sistemas de ultrasonidos Philips EPIQ y Affiniti para poder explorar a más pacientes, con mayor rapidez y con flujos de trabajo de eficacia demostrada. Al estar familiarizado con las interfaces de usuario, pantallas táctiles, funciones, flujo de trabajo y servicios y actualizaciones remotas ya conocidos, podrá aumentar la productividad con la extraordinaria nitidez que espera de Philips. El 90% de los usuarios afirma que la interfaz de usuario sencilla y el flujo de trabajo compartido con EPIQ y Affiniti reducen la necesidad de formación.[1]
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Utilice la arquitectura compartida de Compact 5500 Series, los sistemas de ultrasonidos Philips EPIQ y Affiniti para poder explorar a más pacientes, con mayor rapidez y con flujos de trabajo de eficacia demostrada. Al estar familiarizado con las interfaces de usuario, pantallas táctiles, funciones, flujo de trabajo y servicios y actualizaciones remotas ya conocidos, podrá aumentar la productividad con la extraordinaria nitidez que espera de Philips. El 90% de los usuarios afirma que la interfaz de usuario sencilla y el flujo de trabajo compartido con EPIQ y Affiniti reducen la necesidad de formación.[1]
Su sistema de ultrasonido ahora va más allá de la exploración
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Recurra a la ayuda de expertos directamente desde el sistema de ultrasonidos mediante Collaboration Live, con un sistema de teleultrasonidos multiusuario[3] que permite el acceso de otros miembros del equipo para recibir formación o ayuda durante la toma de decisiones. Hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos para acceder a diversos recursos clínicos de forma remota, lo que acelera diagnóstico. Proporcione a los pacientes acceso a todos los conocimientos de su equipo, independientemente de la ubicación. Estudios recientes determinaron que el uso de Collaboration Live reducía el tiempo de examen en un 57%.[1]

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Respalda sus prácticas de control de infecciones
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Compact 5500 Series cuenta con un panel de control hermético que responde al tacto con guantes y es compatible con una amplia gama de desinfectantes y soluciones de limpieza.[4]

Respalda sus prácticas de control de infecciones

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Compact 5500 Series cuenta con un panel de control hermético que responde al tacto con guantes y es compatible con una amplia gama de desinfectantes y soluciones de limpieza.[4]

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Compact 5500 Series cuenta con un panel de control hermético que responde al tacto con guantes y es compatible con una amplia gama de desinfectantes y soluciones de limpieza.[4]
Transductores compartidos en toda la gama de productos de Philips
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Comparta transductores entre los sistemas Philips EPIQ, Affiniti y Compact 5500 Series para sacar el máximo partido a su inversión en sistemas de ultrasonidos.

Transductores compartidos en toda la gama de productos de Philips

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Comparta transductores entre los sistemas Philips EPIQ, Affiniti y Compact 5500 Series para sacar el máximo partido a su inversión en sistemas de ultrasonidos.

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Diseñado para alta fiabilidad y eficacia, puede confiar en que su sistema le ofrece la durabilidad necesaria para prestar cuidados excepcionales en cualquier entorno. Compact 5500 Series incorpora sistemas de movilidad galardonados (premios iF Design Award y Red Dot Product Design Award). Arranque rápido desde el modo de transporte para un máximo de 2 horas de exploración gracias a las baterías con carga ampliada. Explore cómodamente con las características ergonómicas del sistema, incluida la pantalla táctil ajustable de 10”. Obtenga fácilmente datos allí donde los necesite gracias a los informes estructurados DICOM. Opción de configuración flexible de PC portátil con carro o maletín de transporte.*

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Diseñado para alta fiabilidad y eficacia, puede confiar en que su sistema le ofrece la durabilidad necesaria para prestar cuidados excepcionales en cualquier entorno. Compact 5500 Series incorpora sistemas de movilidad galardonados (premios iF Design Award y Red Dot Product Design Award). Arranque rápido desde el modo de transporte para un máximo de 2 horas de exploración gracias a las baterías con carga ampliada. Explore cómodamente con las características ergonómicas del sistema, incluida la pantalla táctil ajustable de 10”. Obtenga fácilmente datos allí donde los necesite gracias a los informes estructurados DICOM. Opción de configuración flexible de PC portátil con carro o maletín de transporte.*

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Le brinda el soporte necesario para lograr un diagnóstico certero
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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.

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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.

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Compact 5500 ofrece una amplia gama de aplicaciones, flexibilidad y flujo de trabajo estandarizado adecuadas para diagnóstico de cabecera en todos los servicios hospitalarios. Compruebe de primera mano la velocidad y la coherencia de los exámenes con tecnologías de vanguardia. Acceda a información instantánea con los algoritmos de adquisición de imágenes de Philips, como Doppler automático, cuantificación 3D y medición automática con IA. Los transductores PureWave y xMATRIX ofrecen un nivel de detalle excepcional, desde vistas abdominales profundas hasta exploraciones superficiales, pasando por imágenes cardiacas (incluida la ETE 3D en tiempo real) e imágenes obstétricas/ginecológicas, y desde los pacientes pediátricos más pequeños hasta adultos cuya exploración puede presentar dificultades técnicas.
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Vea más y con mayor nitidez en cualquier escenario clínico
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La avanzada tecnología de transductores y soluciones basadas en IA permite obtener resultados uniformes y de alta calidad. Observe la estructura y la función cardiaca en tiempo real con resultados rápidos, reproducibles y cuantificables.La función Auto Measure con tecnología IA ofrece resultados uniformes y un ahorro de tiempo aproximado del 50% en mediciones cardiacas rutinarias 2D y Doppler.[1,2] Auto Strain LV con FE automatizada y deformación de capa media proporciona una medición sólida y reproducible de la GLS con un solo botón. En obstetricia/ginecología, obtenga imágenes con menos pasos, mediante V9-2, una solución de un transductor útil tanto para aplicaciones del primer, segundo y tercer trimestre, como para exámenes del suelo pélvico.[1]

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Un entorno familiar optimiza su flujo de trabajo
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Utilice la arquitectura compartida de Compact 5500 Series, los sistemas de ultrasonidos Philips EPIQ y Affiniti para poder explorar a más pacientes, con mayor rapidez y con flujos de trabajo de eficacia demostrada. Al estar familiarizado con las interfaces de usuario, pantallas táctiles, funciones, flujo de trabajo y servicios y actualizaciones remotas ya conocidos, podrá aumentar la productividad con la extraordinaria nitidez que espera de Philips. El 90% de los usuarios afirma que la interfaz de usuario sencilla y el flujo de trabajo compartido con EPIQ y Affiniti reducen la necesidad de formación.[1]

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Su sistema de ultrasonido ahora va más allá de la exploración
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Recurra a la ayuda de expertos directamente desde el sistema de ultrasonidos mediante Collaboration Live, con un sistema de teleultrasonidos multiusuario[3] que permite el acceso de otros miembros del equipo para recibir formación o ayuda durante la toma de decisiones. Hasta seis usuarios podrán hablar, chatear, compartir pantalla y transmitir vídeo de forma rápida y segura directamente desde el sistema de ultrasonidos para acceder a diversos recursos clínicos de forma remota, lo que acelera diagnóstico. Proporcione a los pacientes acceso a todos los conocimientos de su equipo, independientemente de la ubicación. Estudios recientes determinaron que el uso de Collaboration Live reducía el tiempo de examen en un 57%.[1]

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Compact 5500 Series cuenta con un panel de control hermético que responde al tacto con guantes y es compatible con una amplia gama de desinfectantes y soluciones de limpieza.[4]

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Compact 5500 Series cuenta con un panel de control hermético que responde al tacto con guantes y es compatible con una amplia gama de desinfectantes y soluciones de limpieza.[4]
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Comparta transductores entre los sistemas Philips EPIQ, Affiniti y Compact 5500 Series para sacar el máximo partido a su inversión en sistemas de ultrasonidos.

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Especificaciones

Sistema compacto
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Ancho
  • 41,1 cm (16,2 in)
Altura
  • 8,6 cm (3,4 in)
Profundidad
  • 40,6 cm (16,0 in)
Carro compacto
Carro compacto
Base del carro
  • 48,8 cm x 48,8 cm/19,2 cm x 19,2 cm
Ajuste vertical
  • De 82 cm a 100,1 cm (de 32,2 in a 39,3 in)
Ruedas
  • Cuatro ruedas giratorias de bloqueo de 5 in
  • las dos ruedas traseras incluyen un mecanismo de bloqueo de la dirección
Sistema compacto
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Ancho
  • 41,1 cm (16,2 in)
Altura
  • 8,6 cm (3,4 in)
Carro compacto
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Base del carro
  • 48,8 cm x 48,8 cm/19,2 cm x 19,2 cm
Ajuste vertical
  • De 82 cm a 100,1 cm (de 32,2 in a 39,3 in)
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Sistema compacto
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Ancho
  • 41,1 cm (16,2 in)
Altura
  • 8,6 cm (3,4 in)
Profundidad
  • 40,6 cm (16,0 in)
Carro compacto
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Base del carro
  • 48,8 cm x 48,8 cm/19,2 cm x 19,2 cm
Ajuste vertical
  • De 82 cm a 100,1 cm (de 32,2 in a 39,3 in)
Ruedas
  • Cuatro ruedas giratorias de bloqueo de 5 in
  • las dos ruedas traseras incluyen un mecanismo de bloqueo de la dirección
  • Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
  • Los resultados de los estudios de casos no son indicativos de resultados de otros casos. Los resultados de otros casos pueden variar.
  • 1. Datos documentados internamente para respaldar las afirmaciones de Philips.
  • 2. En comparación con las mismas mediciones realizadas manualmente.
  • 3. Se requiere contrato. El uso para diagnóstico, el acceso remoto a través de un dispositivo móvil o navegador, la función de multiusuario y la conexión de sistema a sistema requieren la versión 2.0 o superior. No está diseñado para uso con las herramientas Q-App.
  • 4. https://www.philips.com.au/healthcare/resources/feature-detail/ultrasound-care-and-cleaning.
  • *Los maletines de transporte se venden por separado.

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