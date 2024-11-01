Compact 5500 Series Sistema de ultrasonidos compacto de alta gama

En algunos sistemas de ultrasonidos compactos, el número de funciones es tan reducido como su tamaño. El sistema de ultrasonidos Compact 5500 Series de Philips es diferente. Integra en el sistema portátil capacidades de alto rendimiento que le ayudarán a encontrar rápidamente las respuestas que necesita. Disponible en configuraciones de adquisición de imágenes generales, de punto de cuidados, cardiología y obstetricia/ginecología, los dispositivos Compact 5500 Series incorporan muchos de los avances de tecnología y ultrasonidos de gama alta de Philips en un sistema portátil con un flujo de trabajo de eficacia demostrada que permite obtener información valiosa en la cabecera. De hecho, ofrece una calidad de imagen comparable a la de los sistemas de gama alta basados en carro de Philips. Compact 5500 Series, Un dispositivo compacto, pero sin sacrificar la calidad.