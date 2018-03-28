El monitor maternofetal Avalon FM50 está indicado para casos de anteparto e intraparto más complejos. Además, mide la frecuencia cardiaca fetal (incluida la monitorización no invasiva de trillizos), proporcionar alarmas y ofrece ECG fetal directo. Los parámetros maternos incluyen: Toco, PIU, presión arterial, frecuencia del pulso, SpO2, ECG, dos tomas específicas en la parte trasera y una salida VGA para una pantalla externa.
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Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Pantalla a color intuitiva y grande
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Características de fiabilidad
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Smart Pulse
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Opción de monitorización de trillizos
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
Diversas lecturas
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Parámetros fetales adicionales para disponer de la información clave
Para casos más complejos, los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 ofrecen una serie de parámetros fetales internos y externos: ultrasonidos, movimiento fetal, frecuencia cardiaca fetal directa, Toco y presión intrauterina, presión arterial materna, frecuencia del pulso, ECG y SpO2.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Conectividad con IntelliSpace Perinatal para la continuidad asistencial
Los monitores maternofetales Avalon FM40 y FM50 se conectan a Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de gestión de información obstétrica que favorece la continuidad asistencial desde la primera visita anteparto hasta el parto, el posparto, el cuidado neonatal, el alta y el seguimiento posparto.
Pantalla a color intuitiva y grande
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Pantalla a color grande e intuitiva con visualización clara del estado de la paciente
Fácil visualización de las ondas de ECG maternofetal: los valores numéricos y ondas se muestran con un tamaño considerable gracias a la pantalla a color luminosa y a la pantalla táctil externa opcional.
Características de fiabilidad
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Funcionalidades fiables que mejoran la asistencia
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
La serie Avalon FM garantiza el flujo continuo de datos gracias a la memoria de backup, el funcionamiento con batería y la interfaz LAN, en combinación con transductores inteligentes y la pantalla táctil en color.
Smart Pulse
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Smart Pulse para verificación de intermodulación de canales
La tecnología Philips Smart Pulse patentada, estándar para todos los monitores fetales Avalon, distingue el pulso materno de la frecuencia cardiaca fetal sin necesidad de transductores adicionales. Muestra sin interrupciones los datos del pulso materno y, además, la verificación de intermodulación de canales ayuda a identificar la coincidencia de la frecuencia cardiaca fetal (incluidos gemelos/mellizos y trillizos), a fin de evitar confusiones y ayudar en la toma de decisiones clínicas.
Opción de monitorización de trillizos
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
La opción de monitorización de trillizos amplía las funciones
Solo la serie Avalon FM ofrece la monitorización de trillizos en un único monitor mediante la misma frecuencia de ultrasonidos, lo que permite utilizar un solo monitor para atender una amplia variedad de necesidades clínicas.
Diversas lecturas
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Diversas lecturas para una comprensión completa
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
Este monitor para anteparto e intraparto proporciona numerosas lecturas: medición del pulso materno por separado, monitorización integrada de la frecuencia del pulso y de la presión arterial maternos, monitorización externa de la frecuencia cardiaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal.
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