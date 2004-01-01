¿Cómo integrar la información clave de paciente procedente de diferentes dispositivos en el entorno hospitalario? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos procedentes de los dispositivos de cabecera, los muestra en los monitores IntelliVue y los transmitan a los sistemas de información clínica y hospitalaria.
La interfaz a una vista completa del paciente
Información consolidada para mejorar la gestión de pacientes
Compatible con dispositivos de los principales fabricantes
La interfaz a una vista completa del paciente
Información consolidada para mejorar la gestión de pacientes
Compatible con dispositivos de los principales fabricantes
El sistema IntelliBridge es una solución de interoperabilidad que permite enlazar los sistemas de información hospitalaria y los dispositivos de cabecera (ya sean de Philips o de otros fabricantes), para así aumentar la eficiencia del flujo de trabajo clínico y aprovechar los datos del paciente. De este modo, podrá disponer de toda la información necesaria a la hora de tomar decisiones clínicas.
Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad, sencillo y basado en estándares, entre los sistemas de información clínica de Philips y los sistemas de información hospitalaria, lo que reduce la complejidad y el coste para el hospital.
