IntelliBridge EC10

Módulo IntelliBridge EC10

¿Cómo integrar la información clave de paciente procedente de diferentes dispositivos en el entorno hospitalario? El módulo IntelliBridge EC10 consolida los datos procedentes de los dispositivos de cabecera, los muestra en los monitores IntelliVue y los transmitan a los sistemas de información clínica y hospitalaria.

Características
Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.

Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.

Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.
Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.
El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.

El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.

El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.
El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.
La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.

Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.

Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.
Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.
El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.

El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.

El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.
El módulo IntelliBridge EC10 recopila parámetros fisiológicos, formas de onda, ajustes de dispositivo y datos de alarma. Esta información se muestra en el monitor de paciente IntelliVue y se envía al sistema de monitorización central para otros procesos posteriores, p. ej: reenvío de alarmas al sistema de envío de mensajes de enfermería de UCI, o incorporación de datos en la historia clínica electrónica.
La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.
La solución de interconexión IntelliBridge EC10 pone de manifiesto nuestro compromiso con los sistemas abiertos, ya que permite utilizar los monitores de paciente Philips con dispositivos de otros fabricantes: MAQUET, Draeger, GE Healthcare, CareFusion, Covidien, Puritan Bennett, Edwards Life Sciences, etc.

  • Los nombres de los dispositivos de terceros son marcas registradas o marcas comerciales registradas y pertenecen a sus propietarios respectivos.

