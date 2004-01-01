La interfaz a una vista completa del paciente

Para simplificar la adquisición de datos del paciente, el módulo IntelliBridge EC10 recopila información en tiempo real en el punto de cuidados de un máximo de cuatro dispositivos médicos (respiradores, máquinas de anestesia, bombas de infusión y dispositivos multiparamétricos). Esta información se muestra en los monitores Philips IntelliVue y puede enviarse a los sistemas de monitorización central, de documentación y de envío de mensajes de enfermería.