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ProChamber Cámara de inhalación con válvula

Cámaras espaciadoras y de inhalación

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ProChamber es el modelo profesional de cámara inhaladora con válvula para el entorno de cuidado respiratorio agudo. Su desempeño clínico comprobado y su gran valor hacen de la ProChamber la elección para el clínico que tiene en cuenta el presupuesto.

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Características
Máscaras de silicona opcionales || Saves costs

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
  • Máscaras de silicona opcionales || Saves costs
  • Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
  • Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
  • Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar
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Máscaras de silicona opcionales || Saves costs

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.

Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición

Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza

El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar

ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.

VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos

Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.

Ajuste flexible para todos los pacientes

ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.

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Documentación

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Especificaciones

General
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Materiales
  • La cámara ProChamber no contiene látex
Medidas:
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Volumen
  • 145 ml
Largo
  • 14,5 cm
Diámetro
  • 5 cm
Boquilla
  • Diámetro exterior estándar de 22 mm
General
General
Materiales
  • La cámara ProChamber no contiene látex
Medidas:
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Volumen
  • 145 ml
Largo
  • 14,5 cm
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  • La cámara ProChamber no contiene látex
Medidas:
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Largo
  • 14,5 cm
Diámetro
  • 5 cm
Boquilla
  • Diámetro exterior estándar de 22 mm

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