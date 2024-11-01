ProChamber es el modelo profesional de cámara inhaladora con válvula para el entorno de cuidado respiratorio agudo. Su desempeño clínico comprobado y su gran valor hacen de la ProChamber la elección para el clínico que tiene en cuenta el presupuesto.
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Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición
Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición
Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición
Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Máscaras de silicona opcionales || Saves costs
Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición
Las máscaras faciales desmontables son ideales para pacientes que se encuentran en su transición al tratamiento con boquilla únicamente. No es necesario que adquiera otro dispositivo. Disponible en 3 tamaños, y apta para niños y adultos.
Las máscaras de silicona opcionales ayudan a los pacientes en la transición
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Tamaño pequeño || Práctico y fácil de usar
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
El pequeño tamaño de ProChamber hace que sea más fácil de llevar
ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
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ProChamber puede llevarse cómodamente a donde sea que sus pacientes necesiten ir. El tamaño pequeño también facilita la limpieza
Cámara Inhaladora con Válvula (VHC) d... || Práctico y fácil de usar
VHC profesional para alcanzar una administración efectiva de los fármacos
Las cámaras inhalatorias o espaciadoras ayudan a los pacientes a recibir mayor cantidad del fármaco en los pulmones, en lugar de hacerlo en la boca o en la garganta. Administración más efectiva del fármaco para un tratamiento más efectivo.
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Ajuste flexible || Práctico y fácil de usar
Ajuste flexible para todos los pacientes
ProChamber se puede utilizar con todos los inhaladores más comúnmente utilizados.
Ajuste flexible para todos los pacientes
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¿Quiere saber qué significa cuando los productos están certificados para las regulaciones de dispositivos médicos de la Unión Europea (EU MDR)?
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