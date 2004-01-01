Bobina de mama dedicada de diseño cerrado, que puede utilizarse de forma independiente o en combinación con FlexTrak Mammo. La bobina está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en cobertura, resolución de imagen y velocidad de adquisición. Incluye un reposacabezas ajustable con espejo para la paciente y una rampa blanda para mejorar la comodidad de la paciente.
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