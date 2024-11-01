Coil design provides the high SNR needed to acquire images with a small FOV. Comfortable positioning at the patient's side. Coil attaches to a rigid base plate for fixation to reduce patient motion.
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