Coil designed for high signal uniformity throughout the shoulder joint, with excellent penetration into the labrum. The coil consists of a base plate and an adjustable shoulder cup which can be raised and pivoted for comfortable patient positioning.
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