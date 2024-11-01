Flexible wrap-around design for a close fit to the anatomy. Enabling high resolution imaging of cartilage and bone. A mattress is provided to promote patient comfort and reduce motion.
Estamos encantados de estar en contacto con usted
Díganos en qué le podemos ayudar.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.
Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.