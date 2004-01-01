Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento

Las imágenes MRCAT generadas en la consola de RM cumplen el estándar DICOM (modalidad TC) y, por lo tanto, se pueden exportar a los sistemas de planificación del tratamiento (TPS) como conjuntos de datos de imágenes principales. Además de los contornos generados (RTSTRUCT) y la posibilidad de generar radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) basadas en MRCAT, es posible sustituir el flujo de trabajo tradicional basado en TC por un flujo de trabajo de radioterapia basado solo en RM, desde la adquisición de imágenes y la planificación hasta la verificación de la posición.