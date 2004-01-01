Como aplicación clínica complementaria para Ingenia MR-RT, MRCAT Prostate + Auto-Contouring proporciona en tan solo 20 minutos mapas de atenuación y contornos automáticos basados en RM de la próstata y los órganos en riesgo, todo ello en un flujo de trabajo repetible con un solo clic.
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MRCAT Prostate solo requiere la entrada de imágenes de RM, lo que reduce la necesidad organizar y coordinar las exploraciones, elimina el esfuerzo que implica el registro de RM-TC y evita que el paciente se deba someter a varios procedimientos. Además, Auto-Contouring automatiza las tareas estándar, laboriosas y repetitivas, al tiempo que reduce la variabilidad y los errores debidos a los pasos manuales. Esto aumenta la coherencia y la reproducibilidad y, en consecuencia, la fiabilidad del proceso de planificación.
Aumento de la velocidad, precisión y homogeneidad
MRCAT Prostate solo requiere la entrada de imágenes de RM, lo que reduce la necesidad organizar y coordinar las exploraciones, elimina el esfuerzo que implica el registro de RM-TC y evita que el paciente se deba someter a varios procedimientos. Además, Auto-Contouring automatiza las tareas estándar, laboriosas y repetitivas, al tiempo que reduce la variabilidad y los errores debidos a los pasos manuales. Esto aumenta la coherencia y la reproducibilidad y, en consecuencia, la fiabilidad del proceso de planificación.
Aumento de la velocidad, precisión y homogeneidad
MRCAT Prostate solo requiere la entrada de imágenes de RM, lo que reduce la necesidad organizar y coordinar las exploraciones, elimina el esfuerzo que implica el registro de RM-TC y evita que el paciente se deba someter a varios procedimientos. Además, Auto-Contouring automatiza las tareas estándar, laboriosas y repetitivas, al tiempo que reduce la variabilidad y los errores debidos a los pasos manuales. Esto aumenta la coherencia y la reproducibilidad y, en consecuencia, la fiabilidad del proceso de planificación.
MRCAT Prostate solo requiere la entrada de imágenes de RM, lo que reduce la necesidad organizar y coordinar las exploraciones, elimina el esfuerzo que implica el registro de RM-TC y evita que el paciente se deba someter a varios procedimientos. Además, Auto-Contouring automatiza las tareas estándar, laboriosas y repetitivas, al tiempo que reduce la variabilidad y los errores debidos a los pasos manuales. Esto aumenta la coherencia y la reproducibilidad y, en consecuencia, la fiabilidad del proceso de planificación.
Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
Un protocolo de adquisición de imágenes estandarizado y específico que incluye gammagrafías mDIXON XD de T1W y TSE de T2W como datos de origen para la generación de mapas de densidad MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) y Auto-Contouring basado en RM. La aceleración Compressed SENSE permite mantener al mínimo el tiempo total de exploración, lo que aumenta la comodidad del paciente (al minimizar el tiempo en el escáner) y ayuda a aumentar la productividad.
Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
Un protocolo de adquisición de imágenes estandarizado y específico que incluye gammagrafías mDIXON XD de T1W y TSE de T2W como datos de origen para la generación de mapas de densidad MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) y Auto-Contouring basado en RM. La aceleración Compressed SENSE permite mantener al mínimo el tiempo total de exploración, lo que aumenta la comodidad del paciente (al minimizar el tiempo en el escáner) y ayuda a aumentar la productividad.
Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
Un protocolo de adquisición de imágenes estandarizado y específico que incluye gammagrafías mDIXON XD de T1W y TSE de T2W como datos de origen para la generación de mapas de densidad MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) y Auto-Contouring basado en RM. La aceleración Compressed SENSE permite mantener al mínimo el tiempo total de exploración, lo que aumenta la comodidad del paciente (al minimizar el tiempo en el escáner) y ayuda a aumentar la productividad.
Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
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Un protocolo de adquisición de imágenes estandarizado y específico que incluye gammagrafías mDIXON XD de T1W y TSE de T2W como datos de origen para la generación de mapas de densidad MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) y Auto-Contouring basado en RM. La aceleración Compressed SENSE permite mantener al mínimo el tiempo total de exploración, lo que aumenta la comodidad del paciente (al minimizar el tiempo en el escáner) y ayuda a aumentar la productividad.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
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MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Precisión durante la planificación de dosis
Precisión durante la planificación de dosis
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Precisión durante la planificación de dosis
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Precisión durante la planificación de dosis
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Contornos precisos*** sin casi interacción del usuario
Contornos precisos*** sin casi interacción del usuario
Auto-Contouring basado en RM crea automáticamente contornos de próstata y órganos en riesgo lo que, en comparación con los métodos manuales, reduce las tareas repetitivas y el tiempo empleado. Utiliza datos de adquisición de imágenes de RM específicos basados en las secuencias 3D T2W TSE y T1W mDIXON XD, así como algoritmos adaptativos basados en modelos. Se ha confirmado que la delineación de contornos de próstata y órganos en riesgo de Auto-Contouring es precisa (distancia media < 1,5 mm)*** en al menos el 70% de los contornos evaluados****. Esto reduce significativamente la necesidad de adaptaciones o contornos manuales, a la vez que aumenta la homogeneidad.
Contornos precisos*** sin casi interacción del usuario
Auto-Contouring basado en RM crea automáticamente contornos de próstata y órganos en riesgo lo que, en comparación con los métodos manuales, reduce las tareas repetitivas y el tiempo empleado. Utiliza datos de adquisición de imágenes de RM específicos basados en las secuencias 3D T2W TSE y T1W mDIXON XD, así como algoritmos adaptativos basados en modelos. Se ha confirmado que la delineación de contornos de próstata y órganos en riesgo de Auto-Contouring es precisa (distancia media < 1,5 mm)*** en al menos el 70% de los contornos evaluados****. Esto reduce significativamente la necesidad de adaptaciones o contornos manuales, a la vez que aumenta la homogeneidad.
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Contornos precisos*** sin casi interacción del usuario
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Auto-Contouring basado en RM crea automáticamente contornos de próstata y órganos en riesgo lo que, en comparación con los métodos manuales, reduce las tareas repetitivas y el tiempo empleado. Utiliza datos de adquisición de imágenes de RM específicos basados en las secuencias 3D T2W TSE y T1W mDIXON XD, así como algoritmos adaptativos basados en modelos. Se ha confirmado que la delineación de contornos de próstata y órganos en riesgo de Auto-Contouring es precisa (distancia media < 1,5 mm)*** en al menos el 70% de los contornos evaluados****. Esto reduce significativamente la necesidad de adaptaciones o contornos manuales, a la vez que aumenta la homogeneidad.
Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
Las imágenes MRCAT generadas en la consola de RM cumplen el estándar DICOM (modalidad TC) y, por lo tanto, se pueden exportar a los sistemas de planificación del tratamiento (TPS) como conjuntos de datos de imágenes principales. Además de los contornos generados (RTSTRUCT) y la posibilidad de generar radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) basadas en MRCAT, es posible sustituir el flujo de trabajo tradicional basado en TC por un flujo de trabajo de radioterapia basado solo en RM, desde la adquisición de imágenes y la planificación hasta la verificación de la posición.
Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
Las imágenes MRCAT generadas en la consola de RM cumplen el estándar DICOM (modalidad TC) y, por lo tanto, se pueden exportar a los sistemas de planificación del tratamiento (TPS) como conjuntos de datos de imágenes principales. Además de los contornos generados (RTSTRUCT) y la posibilidad de generar radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) basadas en MRCAT, es posible sustituir el flujo de trabajo tradicional basado en TC por un flujo de trabajo de radioterapia basado solo en RM, desde la adquisición de imágenes y la planificación hasta la verificación de la posición.
Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
Las imágenes MRCAT generadas en la consola de RM cumplen el estándar DICOM (modalidad TC) y, por lo tanto, se pueden exportar a los sistemas de planificación del tratamiento (TPS) como conjuntos de datos de imágenes principales. Además de los contornos generados (RTSTRUCT) y la posibilidad de generar radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) basadas en MRCAT, es posible sustituir el flujo de trabajo tradicional basado en TC por un flujo de trabajo de radioterapia basado solo en RM, desde la adquisición de imágenes y la planificación hasta la verificación de la posición.
Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
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Las imágenes MRCAT generadas en la consola de RM cumplen el estándar DICOM (modalidad TC) y, por lo tanto, se pueden exportar a los sistemas de planificación del tratamiento (TPS) como conjuntos de datos de imágenes principales. Además de los contornos generados (RTSTRUCT) y la posibilidad de generar radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) basadas en MRCAT, es posible sustituir el flujo de trabajo tradicional basado en TC por un flujo de trabajo de radioterapia basado solo en RM, desde la adquisición de imágenes y la planificación hasta la verificación de la posición.
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
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A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.
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Protocolo de adquisición de imágenes rápido y homogéneo
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MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
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MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
Generación automática de imágenes de TC sintéticas
MRCAT Prostate genera automáticamente mapas de atenuación empleando gammagrafías mDIXON de alta resolución como fuente. Los algoritmos inteligentes y validados permiten la segmentación automática de tejidos y la asignación de unidades Hounsfield, de forma que se adquieran imágenes MRCAT con información de densidad similar a la obtenida con TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola de RM.
Precisión durante la planificación de dosis
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El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Precisión durante la planificación de dosis
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Precisión durante la planificación de dosis
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
El protocolo de exploración de próstata MRCAT y los algoritmos de generación están diseñados de acuerdo con los estrictos requisitos de precisión de RT. Las imágenes de próstata MRCAT tienen una alta precisión geométrica* y los estudios de validación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son sólidos y equivalentes** a los planes basados en TC, lo que mejora la fiabilidad durante la planificación de dosis.
Contornos precisos*** sin casi interacción del usuario
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Auto-Contouring basado en RM crea automáticamente contornos de próstata y órganos en riesgo lo que, en comparación con los métodos manuales, reduce las tareas repetitivas y el tiempo empleado. Utiliza datos de adquisición de imágenes de RM específicos basados en las secuencias 3D T2W TSE y T1W mDIXON XD, así como algoritmos adaptativos basados en modelos. Se ha confirmado que la delineación de contornos de próstata y órganos en riesgo de Auto-Contouring es precisa (distancia media < 1,5 mm)*** en al menos el 70% de los contornos evaluados****. Esto reduce significativamente la necesidad de adaptaciones o contornos manuales, a la vez que aumenta la homogeneidad.
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Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
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Las imágenes de RM como conjunto de imágenes principal en la planificación del tratamiento
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Especificaciones
MRCAT Prostate y Auto-Contouring
MRCAT Prostate y Auto-Contouring
Sistemas de RM compatibles
Ingenia 1.5T y 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT y Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Prostate y Auto-Contouring
MRCAT Prostate y Auto-Contouring
Sistemas de RM compatibles
Ingenia 1.5T y 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT y Elition 3.0T MR-RT
*Por "precisión" se entiende lo siguiente: MRCAT proporciona una precisión geométrica total de < ± 1 mm en los datos de imagen de volúmenes esféricos de < 20 cm de diámetro (DSV) y una precisión geométrica total de < ± 2 mm en los datos de imagen de volúmenes esféricos de < 40 cm de diámetro (DSV)*. *Limitación a 32 cm en la dirección z en más del 95% de los puntos del interior del volumen
**La dosis simulada basada en imágenes MRCAT no difiere en >el 95% de los pacientes con cáncer de próstata (criterio de análisis gamma 3%/3 mm aplicado en el 99% de los vóxeles que exceden el 75% de la dosis máxima) en comparación con el plan de EBRT basado en TC.
***Por "preciso" se entiende la distancia de Hausdorff modificada al percentil 95 < 5 mm en comparación con contornos realizados manualmente por expertos. La distancia media es de <1,5 mm y se mide como la distancia media de Hausdorff modificada, en comparación con los contornos realizados manualmente por expertos.
**** Basado en 49 casos (uno de cada para imágenes anatómicas de próstata, vejiga, recto, bulbo del pene y cabezas femorales)
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