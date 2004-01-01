Buscar términos
La aplicación clínica MRCAT Brain permite el uso de la RM como modalidad de adquisición de imágenes principal para la planificación de radioterapia de tumores primarios y metastásicos en el cerebro sin necesidad de TC. La información anatómica detallada para los mapas de contorno y atenuación para los cálculos de dosis se obtiene a partir de una secuencia de RM mDIXON 3D T1W con una resolución submilimétrica única. La inteligencia artificial (IA) se utiliza para calcular rápidamente las unidades Hounsfield continuas directamente en la consola de RM.
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
La ventaja de una única exploración
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Precisión durante la planificación de dosis
Integración perfecta del flujo de trabajo
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
La ventaja de una única exploración
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Precisión durante la planificación de dosis
Integración perfecta del flujo de trabajo
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Como aplicación clínica complementaria para Ingenia MR-RT, MRCAT Prostate + Auto-Contouring proporciona en tan solo 20 minutos mapas de atenuación y contornos automáticos basados en RM de la próstata y los órganos en riesgo, todo ello en un flujo de trabajo repetible con un solo clic.
Ver producto
MRCAT Pelvis permite planificar la radioterapia empleando exclusivamente la RM como modalidad de adquisición de imágenes. En un solo examen de RM, MRCAT Pelvis ofrece un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, así como unidades Hounsfield continuas para los cálculos de dosis. Los datos MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) se pueden utilizar para exportar a sistemas de planificación de tratamiento para cálculos de dosis equivalentes a TC**. Además, la adquisición de imágenes basada en RM permite el posicionamiento basado en CBCT según el contraste del tejido blando, todo ello con aspecto de TC.
