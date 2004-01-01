MRCAT Brain

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.