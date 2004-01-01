Buscar términos

MRCAT Brain

Aplicación clínica MR-RT

Buscar productos similares

La aplicación clínica MRCAT Brain permite el uso de la RM como modalidad de adquisición de imágenes principal para la planificación de radioterapia de tumores primarios y metastásicos en el cerebro sin necesidad de TC. La información anatómica detallada para los mapas de contorno y atenuación para los cálculos de dosis se obtiene a partir de una secuencia de RM mDIXON 3D T1W con una resolución submilimétrica única. La inteligencia artificial (IA) se utiliza para calcular rápidamente las unidades Hounsfield continuas directamente en la consola de RM.

Contáctenos
Características
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.
Leer más
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.
La ventaja de una única exploración
La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.

La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración
Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.
Leer más
La ventaja de una única exploración
La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.
Leer más
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.
Leer más
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.
Precisión durante la planificación de dosis
Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.

Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis
MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.
Leer más
Precisión durante la planificación de dosis
Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.
Integración perfecta del flujo de trabajo
Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.

Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo
Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.
Leer más
Integración perfecta del flujo de trabajo
Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.
Leer más
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.
  • Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
  • La ventaja de una única exploración
  • Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
  • Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Ver todas las características
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.
Leer más
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM
Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

Libere el verdadero potencial de la simulación de RM

MRCAT Brain le permite planificar la radioterapia para pacientes con tumores primarios y metastásicos en el cerebro mediante RM como solución de una sola modalidad. En una sola exploración de RM rápida, MRCAT Brain proporciona un excelente contraste del tejido blando para la delineación del objetivo y los órganos en riesgo, e información de densidad similar a la TC para los cálculos de dosis, directamente en la consola. Esto no solo amplía los beneficios del excelente contraste de los tejidos blandos de la RM a la planificación de la radioterapia, sino que también elimina del proceso el arduo registro de TC-RM propenso a errores, lo que reduce las incertidumbres y la complejidad.
La ventaja de una única exploración
La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.

La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración
Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.
Leer más
La ventaja de una única exploración
La ventaja de una única exploración

La ventaja de una única exploración

Con el protocolo de adquisición de imágenes cerebrales MRCAT (RM para cálculo de la atenuación) de Philips, una sola exploración mDIXON T1W proporciona información tanto para el contorno como para el cálculo de la dosis para la planificación del tratamiento. Dado que la información anatómica y de densidad se origina en la misma exploración, no se requiere registro de imágenes y se garantiza la coherencia espacial y temporal.
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.
Leer más
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad
Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Tiempo de exploración reducido para mejorar la comodidad del paciente y la productividad

Un examen de RM puede estresar a los pacientes. Especialmente si están inmovilizados y en posición de tratamiento. La exploración de origen de MRCAT se acelera mediante Compressed SENSE y solo tarda unos minutos en completarse. Esto mejora la comodidad del paciente al minimizar el tiempo en el escáner. Además, puede aumentar la productividad al permitir secuencias adicionales dentro del intervalo de tiempo.
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.
Leer más
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA
Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

Generación automática de imágenes de TC sintéticas mediante IA

MRCAT Brain utiliza la inteligencia artificial (IA) para el cálculo rápido de mapas de atenuación MRCAT basados en la exploración mDIXON T1W. La generación de MRCAT tiene lugar directamente en la consola de RM y proporciona unidades Hounsfield continuas para una apariencia de imagen similar a la de una TC.
Precisión durante la planificación de dosis
Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.

Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis
MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.
Leer más
Precisión durante la planificación de dosis
Precisión durante la planificación de dosis

Precisión durante la planificación de dosis

MRCAT Brain se ha diseñado teniendo en cuenta los estrictos requisitos de precisión de la RT. La adquisición de imágenes MRCAT es geométricamente precisa* y los estudios de verificación han demostrado que los planes de dosis basados en MRCAT son equivalentes** a los planes basados en TC, lo que fomenta la confianza en la planificación de dosis.
Integración perfecta del flujo de trabajo
Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.

Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo
Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.
Leer más
Integración perfecta del flujo de trabajo
Integración perfecta del flujo de trabajo

Integración perfecta del flujo de trabajo

Conforme a DICOM-CT, el conjunto de datos MRCAT Brain se puede exportar a sistemas de planificación de tratamiento y utilizarse como conjunto de datos de imágenes principales para los cálculos de dosis. También puede utilizar los datos MRCAT de alta resolución para el posicionamiento del paciente en el Linac. Los estudios han demostrado que la verificación del posicionamiento es tan precisa como con los flujos de trabajo basados en TC***.
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.
Leer más
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips
Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

Comience a trabajar hoy mismo con el sistema de radioterapia solo con RM de Philips

A fin de poder incorporar con éxito la radioterapia basada solo en RM en su rutina clínica, consideramos que se debe mirar más allá de la adquisición de imágenes en sí y abordar pasos importantes como el marcado del paciente, la verificación de la posición y el control de calidad. Estamos preparados para respaldarle durante todo este proceso. Con este fin, ofrecemos descripciones específicas del flujo de trabajo, intercambio de prácticas recomendadas y asistencia formativa personalizada, diseñada para ayudarle a adoptar este nuevo paradigma de tratamiento.

Especificaciones

MRCAT Brain
MRCAT Brain
Sistemas de RM compatibles
  • Ingenia 1.5T y 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT y Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Brain
MRCAT Brain
Sistemas de RM compatibles
  • Ingenia 1.5T y 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT y Elition 3.0T MR-RT
Ver todas las especificaciones
MRCAT Brain
MRCAT Brain
Sistemas de RM compatibles
  • Ingenia 1.5T y 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT y Elition 3.0T MR-RT
  • *Por "precisión" se entiende lo siguiente: MRCAT proporciona una precisión geométrica de < ± 1 mm en los datos de imagen de volúmenes esféricos de < 20 cm de diámetro (DSV) y una precisión geométrica de < ± 2 mm en los datos de imagen de volúmenes esféricos de < 40 cm de diámetro (DSV)*. *Limitación a 32 cm en la dirección z en más del 95% de los puntos del interior del volumen
  • **La dosis media en el PTV no difiere en más del 1% en los planes basados en MRCAT en comparación con los planes basados en TC para el 95% de los casos de pacientes
  • ***Medios precisos: Las DRR basadas en MRCAT tienen una precisión de 1 mm en comparación con las DRR basadas en TC en el 95% de los casos

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar