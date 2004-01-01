La bobina dStream HandWrist 16ch se ajusta a la mano izquierda o derecha y a la muñeca para obtener una relación señal/ruido (SNR) alta. Este diseño proporciona la relación S/R alta necesaria para adquirir imágenes con un campo de visión (FOV) pequeño y grande. Tiene un diseño ovoide de una pieza con bisagras para facilitar la colocación del paciente. Se pueden obtener imágenes de alta calidad con la bobina en el lado del paciente. La bobina se acopla a una placa base rígida y ayuda a reducir los artefactos por movimiento del paciente.
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