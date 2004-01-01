Ingenia Elition 3.0T

La solución Philips Ingenia Elition ofrece técnicas innovadoras de resonancia magnética, al tiempo que establece nuevos estándares para investigación clínica en imágenes de 3,0 T basándose en nuevos diseños de gradiente y de RF. Ingenia Elition proporciona una extraordinaria calidad de imagen y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido¹. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la mejora en el tiempo de preparación y colocación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto, combinada con las aceleraciones tanto en los estudios 2D como 3D. Además, Ingenia Elition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.

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