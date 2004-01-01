La bobina dStream Shoulder 16ch está diseñada para ofrecer una alta calidad de imagen en toda la articulación del hombro, con una gran uniformidad de la señal y una excelente penetración en el rodete. La bobina consta de una placa base y una parte anterior ajustable que se puede levantar e inclinar para que el paciente esté cómodo. La bobina se puede colocar en el lado izquierdo o derecho de la mesa para explorar el hombro derecho o izquierdo.
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