Amplíe sus capacidades de exploración con espectroscopia e imágenes multinucleares completamente integradas, para plantear nuevos planes de cuidados sin sacrificar el flujo de trabajo de imágenes clínicas ni la comodidad de un túnel ancho. La espectroscopia y la adquisición de imágenes MN suelen incluir versión de software diferente, interfaz de usuario engorrosa y bobina específica. Además, los tiempos de exploración son bastante largos, lo que afecta al ritmo diario de adquisición de imágenes. Para avanzar en la información clínica, Philips ha conseguido que la espectroscopia e imágenes MN formen parte del flujo de trabajo clínico. La incorporación de varios núcleos al sistema de RM 3,0 T permite investigar otros núcleos en busca de información metabólica y funcional. Permite realizar estudios de adquisición de imágenes clínicas, espectroscopía e investigación de seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*). Nuestra solución de varios núcleos se puede utilizar en todas las anatomías.
El núcleo es solo un parámetro de adquisición
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles
La solución Philips Ingenia Elition ofrece técnicas innovadoras de resonancia magnética, al tiempo que establece nuevos estándares para investigación clínica en imágenes de 3,0 T basándose en nuevos diseños de gradiente y de RF. Ingenia Elition proporciona una extraordinaria calidad de imagen y realiza exámenes de RM hasta un 50% más rápido¹. Esta rapidez en la realización de cada examen se consigue gracias a la mejora en el tiempo de preparación y colocación del paciente en el tubo con la preparación guiada sin contacto, combinada con las aceleraciones tanto en los estudios 2D como 3D. Además, Ingenia Elition ofrece una experiencia audiovisual envolvente para tranquilizar a los pacientes y guiarles a través de los exámenes de RM.
Experimente la innovación en la adquisición de imágenes 3.0T con el exclusivo diseño del sistema de adquisición de imágenes MR 7700, mejorado con gradientes XP e IA. El sistema está diseñado para cumplir las expectativas clínicas actuales y facilitar los programas de investigación más exigentes. Proporciona una precisión, potencia y resistencia altas para facilitar un diagnóstico fiable para cada paciente. Es el sistema preferido para la adquisición de imágenes de difusión de la más alta calidad y la neurociencia avanzada. Amplíe sus capacidades de exploración con una solución de espectroscopia y adquisición de imágenes de varios núcleos totalmente integrada para explorar nuevas vías sin sacrificar el flujo de trabajo de adquisición de imágenes clínicas ni la comodidad del túnel ancho. ¿Qué más? El MR 7700 promete una gran experiencia gracias a la facilidad de uso de un escáner clínico 3.0T y a un flujo de trabajo sin concesiones. Ahora, científicos y médicos pueden programar sin conflictos.
