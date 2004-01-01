El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.