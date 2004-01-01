Buscar términos

Multi Nuclei MR

Integración perfecta de varios núcleos

Buscar productos similares

Amplíe sus capacidades de exploración con espectroscopia e imágenes multinucleares completamente integradas, para plantear nuevos planes de cuidados sin sacrificar el flujo de trabajo de imágenes clínicas ni la comodidad de un túnel ancho. La espectroscopia y la adquisición de imágenes MN suelen incluir versión de software diferente, interfaz de usuario engorrosa y bobina específica. Además, los tiempos de exploración son bastante largos, lo que afecta al ritmo diario de adquisición de imágenes. Para avanzar en la información clínica, Philips ha conseguido que la espectroscopia e imágenes MN formen parte del flujo de trabajo clínico. La incorporación de varios núcleos al sistema de RM 3,0 T permite investigar otros núcleos en busca de información metabólica y funcional. Permite realizar estudios de adquisición de imágenes clínicas, espectroscopía e investigación de seis núcleos diferentes (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* y 129Xe*). Nuestra solución de varios núcleos se puede utilizar en todas las anatomías.

Contáctenos
Características
Núcleo: solo un parámetro de adquisición
El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición
En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.
Leer más
Núcleo: solo un parámetro de adquisición
El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.
Flujo de trabajo: imágenes de protones
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.
Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.
Leer más
Flujo de trabajo: imágenes de protones
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².
Leer más
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².
Relación señal/ruido mejorada: bobinas flexibles
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles
Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.
Leer más
Relación señal/ruido mejorada: bobinas flexibles
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.
  • Núcleo: solo un parámetro de adquisición
  • Flujo de trabajo: imágenes de protones
  • Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
  • Relación señal/ruido mejorada: bobinas flexibles
Ver todas las características
Núcleo: solo un parámetro de adquisición
El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición
En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.
Leer más
Núcleo: solo un parámetro de adquisición
El núcleo es solo un parámetro de adquisición

El núcleo es solo un parámetro de adquisición

En lugar de un proceso complejo, los estudios con varios núcleos se han convertido en un protocolo sencillo que se puede "arrastrar y soltar" en la ExamCard. No puede ser más sencillo. El núcleo es solo un parámetro de adquisición como cualquier otro parámetro de secuencia. Una única ExamCard puede utilizarse para llevar a cabo tanto una adquisición de imágenes de protones como de imágenes sin protones, y las imágenes pueden consultarse en la consola antes de que el paciente salga de la sala.
Flujo de trabajo: imágenes de protones
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.
Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.
Leer más
Flujo de trabajo: imágenes de protones
El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

El flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones.

Hemos simplificado su funcionamiento con un flujo de trabajo perfectamente integrado para la adquisición de imágenes con varios núcleos, la espectroscopia, la reconstrucción y la visualización. La reconstrucción y la visualización de imágenes sin protones o espectros, así como el proceso para enviar datos al sistema PACS, están completamente integrados, por lo que el flujo de trabajo no difiere del de las imágenes de protones. La exportación sencilla de datos de varios núcleos es compatible con DICOM, SPAR/SDAT y XML-REC.
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².
Leer más
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas
Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Estudios cerebrales sin cambiar de bobinas

Además de una interfaz de usuario optimizada, las bobinas de cabezal de doble sintonización de <b><i> </i></b>APID biomedical</italic> </bolditalic> permiten realizar estudios cerebrales, incluida la adquisición de imágenes de protones y otros núcleos, sin cambiar de bobina. Esto le permite programar los estudios con varios núcleos durante los tiempos de los exámenes clínicos. Un estudio cerebral completo, en el que se incluya tanto la adquisición de imágenes de protones (1H) como de sodio (23Na), puede llevarse a cabo en 30 minutos¹, en una ExamCard y con la misma bobina de cabezal de doble sintonización. Un estudio cerebral para determinar los niveles de sodio (23Na) puede completarse en menos de 15 minutos².
Relación señal/ruido mejorada: bobinas flexibles
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles
Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.
Leer más
Relación señal/ruido mejorada: bobinas flexibles
Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Relación señal/ruido mejorada con bobinas de transmisión-recepción flexibles

Las bobinas de transmisión-recepción flexibles están disponibles para las adquisiciones de carbono (13C), fósforo (31P) y sodio (23Na). La interfaz de ExamCard reconoce de inmediato estas bobinas de varios núcleos. Un estudio de rodilla para determinar los niveles de sodio (23Na) puede realizarse en tan solo 15 minutos³. Se puede lograr una relación señal/ruido mejorada y espectros simplificados⁴ para la espectroscopia de fósforo (31P) y carbono (13C) al combinar el desacoplamiento de la bobina de cuerpo con las bobinas de superficie de transmisión-recepción.
  • 1 Medido desde el inicio de la primera adquisición hasta el final de la última reconstrucción. Incluye 1H (T2w TSE, T2w FLAIR, SSh DWI y 3D T1w FFE pre&post) + 23Na (con un tamaño de vóxel de 4 mm isotrópico).
  • * Precaución: Producto sanitario en investigación para la adquisición de imágenes con flúor (19F). Limitado por la ley federal (o de los Estados Unidos) al uso en investigación. La adquisición de imágenes clínicas con este núcleo requiere el uso de un medicamento aprobado. Actualmente no hay medicamentos aprobados por la FDA disponibles para este núcleo.
  • 2 Para vóxeles isótropos de 4 mm.
  • 3 Para vóxeles isótropos de 3 mm, cobertura de corte ​​​​​​​> 95 mm
  • 4 En comparación con los resultados de espectroscopia sin desacoplamiento.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar