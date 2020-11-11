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Para poder realizar ablaciones de tumor con éxito, sin afectar al tejido adyacente, es necesario disponer de información detallada sobre el tamaño del tumor, el área de ablación específica de la aguja y la ruta al objetivo.
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Planificación, guiado y control en los procedimientos de ablación de tumores
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Facilite una cobertura del tumor correcta
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Visualizaciones de isotermas personalizables
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Logre la colocación de la aguja dentro de un rango de 5 mm
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Actualización interactiva de la planificación de la ablación
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Actualización interactiva de la planificación de la ablación
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For each of these dimensions, the user can specify the Inner, Middle and Outer profiles of Pre-treatment XperCT with the ablation area to precisely display different isotherms and assist optimal planning.
Several different parameters can be entered. Numeric values represent measurements in millimeters:
For each of these dimensions, the user can specify the Inner, Middle and Outer profiles of Pre-treatment XperCT with the ablation area to precisely display different isotherms and assist optimal planning.
Visualize tumors and nearby structures on a 3D image.
Determine the optimal path and the optimal ablation needle position to treat the tumor, while limiting damage to adjacent tissues.
Navigate the needles following the previously planned path under fluoroscopy guidance.
Control full tumor coverage by fusing the pre-procedural planning on a control XperCT scan showing the actual needle location.
Monitor the outcome of the ablation cycles by visualizing the ice-ball formation in case of cryoablation.
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EmboGuide con XperCT Dual proporciona la primera herramienta basada en el flujo de trabajo para guiar la detección y el tratamiento de tumores y vasos nutricios a múltiples lesiones. En un estudio, EmboGuide permitió la detección de un 50% más de vasos nutricios que la DSA estándar¹
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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XperGuide ofrece orientación de aguja de imagen 3D en vivo para ayudar en los procedimientos de aguja percutánea en el laboratorio de intervención. Superpone la fluoroscopía en vivo y los datos de imagen de tejido blando en 3D para proporcionar retroalimentación al objetivo y trayecto de la aguja.
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