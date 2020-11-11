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XperGuide Ablation

Herramienta de guiado de punciones en tiempo real y planificación del tratamiento

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Para poder realizar ablaciones de tumor con éxito, sin afectar al tejido adyacente, es necesario disponer de información detallada sobre el tamaño del tumor, el área de ablación específica de la aguja y la ruta al objetivo.

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Características
Planificación, guiado y control
Planificación, guiado y control en los procedimientos de ablación de tumores

Planificación, guiado y control en los procedimientos de ablación de tumores

Para poder realizar ablaciones de tumor correctas, sin afectar a los tejidos adyacentes, es necesario tener una visión clara del tamaño del tumor, de los requisitos específicos del área de ablación y de la trayectoria óptima hasta el objetivo. La función de ablación de XperGuide es la primera herramienta de ablación que ofrece asistencia completa en la planificación del tratamiento y en el guiado de la aguja en tiempo real durante el procedimiento de ablación del tumor. Nuestro software visualiza las zonas específicas de ablación de las agujas para ayudar al profesional sanitario a conseguir la cobertura.

Planificación, guiado y control en los procedimientos de ablación de tumores

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Para poder realizar ablaciones de tumor correctas, sin afectar a los tejidos adyacentes, es necesario tener una visión clara del tamaño del tumor, de los requisitos específicos del área de ablación y de la trayectoria óptima hasta el objetivo. La función de ablación de XperGuide es la primera herramienta de ablación que ofrece asistencia completa en la planificación del tratamiento y en el guiado de la aguja en tiempo real durante el procedimiento de ablación del tumor. Nuestro software visualiza las zonas específicas de ablación de las agujas para ayudar al profesional sanitario a conseguir la cobertura.

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Planificación, guiado y control
Planificación, guiado y control en los procedimientos de ablación de tumores

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Facilite una cobertura del tumor correcta
Facilite una cobertura del tumor correcta

Facilite una cobertura del tumor correcta

Nuestro exclusivo software XperGuide Ablation visualiza en 3D la zona específica de la ablación y la distancia entre la trayectoria planificada de las agujas de ablación, para lo que se basa en las especificaciones del fabricante de las agujas. Esta visualización muestra la isoterma de cada aguja en XperCT o en un volumen de CT o RM adquirido con anterioridad, lo que ayuda al profesional sanitario a planificar la colocación de la aguja de ablación para tratar la lesión objetivo. La trayectoria de la aguja se puede dibujar, o bien se puede definir la entrada y la ubicación objetivo en cortes de CT, RM o XperCT. Gracias a la planificación con varias agujas, el software XperGuide Ablation ayuda a los profesionales sanitarios a tratar los tumores.

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Facilite una cobertura del tumor correcta
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Visualizaciones de isotermas personalizables
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En la pestaña de información de los aplicadores del sistema XperGuide Ablation, se pueden introducir las especificaciones del fabricante de las agujas de ablación. Tiene capacidad para hasta 60 ajustes de aplicador para las técnicas de ablación actuales: ablación por RF, microondas y crioablación. Los parámetros del aplicador en uso se pueden modificar según las necesidades y se almacenan para próximas exploraciones. La lista de parámetros del aplicador se puede transferir a otros sistemas de radiología intervencionista de Philips.

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Logre la colocación de la aguja dentro de un rango de 5 mm
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En la fase de planificación del procedimiento, XperGuide Ablation muestra las líneas isotermas específicas de la aguja con respecto de la anatomía del paciente. Durante el procedimiento, XperGuide muestra la progresión en tiempo real de la aguja y ayuda al profesional sanitario a llegar a la zona objetivo según lo planificado.

Logre la colocación de la aguja dentro de un rango de 5 mm

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Actualización interactiva de la planificación de la ablación
Actualización interactiva de la planificación de la ablación

Actualización interactiva de la planificación de la ablación

Tras la inserción inicial de la aguja, el personal a cargo de la intervención puede verificar la cobertura del tumor mediante la fusión automática de la planificación previa del procedimiento con la exploración XperCT de control, donde se puede ver la localización real de la aguja. Esto permite actualizar la ubicación de la aguja y el área de ablación durante el procedimiento para facilitar la identificación de áreas que podrían quedar fuera de la isoterma. La exploración con XperCT posterior a los ciclos de ablación ayuda a visualizar la zona de ablación tratada alrededor del tumor, por lo que se obtiene información inmediata de los resultados del procedimiento.

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Advantages for tumor ablations

 

  • Facilitate successful tumor coverage through accurate ablation needle planning on CT, MR or XperCT.
  • Customizable isotherm visualizations for radiofrequency, microwave and cryo-ablation procedures.
  • Interactive ablation planning update during the procedure to obtain better tumor coverage.

Different Parameters


Several different parameters can be entered. Numeric values represent measurements in millimeters:

 

  • Width: the width of the ablation area
  • Length: the length of the ablation area
  • Front: the distance from the tip of the needle to the front of the ablation area

 

For each of these dimensions, the user can specify the Inner, Middle and Outer profiles of Pre-treatment XperCT with the ablation area to precisely display different isotherms and assist optimal planning.

XperGuide ablation workflow

Step 1: Detect and localize


Visualize tumors and nearby structures on a 3D image.

Step 2: Plan treatment


Determine the optimal path and the optimal ablation needle position to treat the tumor, while limiting damage to adjacent tissues.

Step 3: Navigate


Navigate the needles following the previously planned path under fluoroscopy guidance. 

Step 4: Control


Control full tumor coverage by fusing the pre-procedural planning on a control XperCT scan showing the actual needle location.

Step 5: Follow-up


Monitor the outcome of the ablation cycles by visualizing the ice-ball formation in case of cryoablation.

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