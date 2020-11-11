Logre la colocación de la aguja dentro de un rango de 5 mm

En la fase de planificación del procedimiento, XperGuide Ablation muestra las líneas isotermas específicas de la aguja con respecto de la anatomía del paciente. Durante el procedimiento, XperGuide muestra la progresión en tiempo real de la aguja y ayuda al profesional sanitario a llegar a la zona objetivo según lo planificado.