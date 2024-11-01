Visualización y planificación del recorrido de la aguja

Puede planificar los recorridos de las agujas de dos formas: con un dibujo de un trayecto virtual o con la definición de las ubicaciones de entrada y destino en diferentes cortes de XperCT, RM o CT. XperGuide calcula automáticamente las proyecciones del gantry y el paralaje en la visualización del recorrido de la aguja. También admite múltiples trayectorias de aguja. Todas las proyecciones están disponibles y controladas al instante desde la mesa. Además, XperGuide se adapta en tiempo real a los cambios en la rotación y angulación del arco en C, el campo de visión y la distancia fuente-imagen.