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Xper XperGuide

Software de intervención

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XperGuide ofrece orientación de aguja de imagen 3D en vivo para ayudar en los procedimientos de aguja percutánea en el laboratorio de intervención. Superpone la fluoroscopía en vivo y los datos de imagen de tejido blando en 3D para proporcionar retroalimentación al objetivo y trayecto de la aguja.

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Características
Guía en tiempo real para una visualización adicional
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XperGuide muestra el avance de la aguja en tiempo real según la trayectoria definida por el usuario. La imagen fluoroscópica en tiempo real se superpone a las imágenes de tejidos blandos de modo que proporciona información de guía 3D en tiempo real y sobre las desviaciones de la trayectoria. Esta imagen superpuesta 3D proporciona control y seguridad a la hora de guiar la aguja por la trayectoria de punción correcta.

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Visualización y planificación del recorrido de la aguja
Visualización y planificación del recorrido de la aguja

Visualización y planificación del recorrido de la aguja

Puede planificar los recorridos de las agujas de dos formas: con un dibujo de un trayecto virtual o con la definición de las ubicaciones de entrada y destino en diferentes cortes de XperCT, RM o CT. XperGuide calcula automáticamente las proyecciones del gantry y el paralaje en la visualización del recorrido de la aguja. También admite múltiples trayectorias de aguja. Todas las proyecciones están disponibles y controladas al instante desde la mesa. Además, XperGuide se adapta en tiempo real a los cambios en la rotación y angulación del arco en C, el campo de visión y la distancia fuente-imagen.

Visualización y planificación del recorrido de la aguja

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Visualización y planificación del recorrido de la aguja
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Support for wide range of procedures with real-time feedback

 
  • Supports procedures from biopsies and drainages to RF ablations
  • Real-time feedback on needle location during diagnosis, surgical planning and intervention
  • Offers ideal patient access at every step

Documents

 

Live 3D Guidance with XperGuide

 

Live 3D needle guidance with XperGuide

 

Videos

 

XperGuide is being used to enter the bleeding

 

Positioning a needle in the bull’s-eye for XperGuide

 

With the help of XperGuide, a guide wire is inserted into a large lesion

 

Vertebroplasty with fluor overlay

 

AAA rotational fluor

 

AAA needle guidance

 

XperGuide used for insertion of a drain into the kidney

 

Kidney renal punction

 

XperGuide used for guidance into a lung lesion

 

XperGuide used for guidance through the symphysis into the bladder region

 

Hip procedure

 

Lung biopsy

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