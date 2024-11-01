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XperGuide ofrece orientación de aguja de imagen 3D en vivo para ayudar en los procedimientos de aguja percutánea en el laboratorio de intervención. Superpone la fluoroscopía en vivo y los datos de imagen de tejido blando en 3D para proporcionar retroalimentación al objetivo y trayecto de la aguja.
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XperGuide is being used to enter the bleeding Positioning a needle in the bull’s-eye for XperGuide With the help of XperGuide, a guide wire is inserted into a large lesion Vertebroplasty with fluor overlay XperGuide used for insertion of a drain into the kidney XperGuide used for guidance into a lung lesion XperGuide used for guidance through the symphysis into the bladder region
XperGuide is being used to enter the bleeding
Positioning a needle in the bull’s-eye for XperGuide
With the help of XperGuide, a guide wire is inserted into a large lesion
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Para poder realizar ablaciones de tumor con éxito, sin afectar al tejido adyacente, es necesario disponer de información detallada sobre el tamaño del tumor, el área de ablación específica de la aguja y la ruta al objetivo.
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Alcance un rendimiento extraordinario en las intervenciones con la serie Azurion 7 con detector plano de 20''. Esta solución de terapia guiada por imagen líder en el sector le ayuda a ofrecer una asistencia al paciente asombrosa, así como a aumentar su eficacia, al combinar la excelencia clínica con un flujo de trabajo innovador. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes desde una sola pantalla táctil en la mesa, para tomar decisiones rápidas e informadas en el campo estéril.
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