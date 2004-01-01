Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina

El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.