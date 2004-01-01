El sistema de imágenes Philips Azurion, en combinación con el sistema Baxter Medical Trusystem 7500 Hybrid Plus, combina la tecnología de radiología intervencionista de vanguardia con una mesa de quirófano de última generación. Una configuración que le proporcionará una sala verdaderamente multifuncional donde podrá realizar procedimientos quirúrgicos intervencionistas, híbridos y tradicionales.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Excelente flexibilidad y eficiencia
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Excelente flexibilidad y eficiencia
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Colocación rápida y fiable
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Control sencillo y fluido
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Excelente flexibilidad y eficiencia
Colocación rápida y fiable
Control sencillo y fluido
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Excelente flexibilidad y eficiencia
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Excelente flexibilidad y eficiencia
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Cuando un sistema de radiología intervencionista innovador se combina con una mesa de quirófano de vanguardia, los equipos médicos se beneficiarán de una excelente flexibilidad. La mesa de quirófano Baxter Medical ofrece ángulos de ajuste extremos y posiciones compatibles con numerosos procedimientos quirúrgicos.
Colocación rápida y fiable
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Colocación rápida y fiable
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
El dispositivo Philips Azurion con FlexArm y la mesa de quirófano Baxter Medical se han integrado de forma que exista una interacción fluida y flexible entre ambos. La interfaz entre el sistema Azurion y la mesa de quirófano Baxter* facilita los movimientos de la mesa y el gantry integrados además con Bodyguard, de forma que el dispositivo Azurion se pueda mover a gran velocidad de forma fiable.
Control sencillo y fluido
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Control sencillo y fluido
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Realice de forma intuitiva movimientos de panorámica y flotación libre mediante el tablero Carbon FloatLine de Baxter Medical con el asa Sensor Control FloatLine. El soporte del arco en C de Azurion y la mesa de quirófano Baxter Medical se controlan a través de sus módulos de control individuales.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Precisión en la posición, perfección en cualquier disciplina
El sistema de mesa de quirófano Baxter Medical incorpora una columna fijada al suelo y se puede equipar con cualquiera de los siguientes tableros. El tablero SQ14Xtra Imaging admite procedimientos neurológicos y craneales. Los segmentos de carbono están permanentemente montados en la cabecera y el pie del tablero para permitir la adquisición de imágenes con rayos X. El tablero Carbon FloatLine Imaging es un tablero flotante que proporciona un área radiotransparente de hasta 2100 mm. El tablero de carbono completo admite una amplia gama de procedimientos en cirugía endovascular y cardiovascular, así como en cardiología intervencionista, radiología, ortopedia y traumatología. El tablero universal es compatible con procedimientos quirúrgicos abiertos que permiten varias posiciones de colocación del paciente, según los requisitos del procedimiento específico. Cuando se utiliza este tablero, el arco en C del sistema de imágenes debe situarse lejos.
Producto no disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Philips.
* Las funciones de seguimiento de bolo, mesa APC, seguimiento de mesa y la compatibilidad con EP navigator, MRCT Roadmap, VesselNavigator y EchoNavigator no se admiten en sistemas Philips Azurion combinados con mesas de quirófano Baxter Medical. No se realiza compensación de movimiento de mesa en las aplicaciones de superposición. Solo disponible con el detector plano de 20" en combinación con FlexArm.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.