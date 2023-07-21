Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.