Buscar términos

Control room workspace

Visualice, acceda y controle fuentes de vídeo multimodalidad

Buscar productos similares

Acceda a una tecnología que permite conectividad, flexibilidad en el espacio de trabajo e innovación futura. Visualice y controle hasta 20 fuentes de vídeo multimodales o aplicaciones en seis monitores en un solo flujo de trabajo personalizado y estandarizado.

Contáctenos
Características
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.
Leer más
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.
Reducción de la curva de aprendizaje
Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.

Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje
Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.
Leer más
Reducción de la curva de aprendizaje
Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.
Sala de control ordenada
Sala de control ordenada

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.

Sala de control ordenada

Sala de control ordenada
Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.
Leer más
Sala de control ordenada
Sala de control ordenada

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.
Trabajo paralelo sin interrupción
Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.

Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción
El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.
Leer más
Trabajo paralelo sin interrupción
Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.
  • Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
  • Reducción de la curva de aprendizaje
  • Sala de control ordenada
  • Trabajo paralelo sin interrupción
Ver todas las características
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.
Leer más
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo
Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

Acceso sencillo a las fuentes de vídeo gracias a una conectividad sin esfuerzo

La configuración de FlexSpot simplifica las operaciones del laboratorio al permitirte ver, controlar y manipular todas las aplicaciones conectadas desde una única estación de trabajo. El diseño avanzado le permite acceder a la misma información a través de seis monitores, con la oportunidad de asignar uno a la sala de exploración.
Reducción de la curva de aprendizaje
Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.

Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje
Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.
Leer más
Reducción de la curva de aprendizaje
Reducción de la curva de aprendizaje

Reducción de la curva de aprendizaje

Las Guías de procedimiento clínico se pueden personalizar y guardar por usuario o departamento. Trabaje con todas las aplicaciones del sistema en la misma interfaz de usuario.
Sala de control ordenada
Sala de control ordenada

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.

Sala de control ordenada

Sala de control ordenada
Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.
Leer más
Sala de control ordenada
Sala de control ordenada

Sala de control ordenada

Disfrute de una mayor flexibilidad de conmutación en la sala de exploración y la sala de control mediante la integración de múltiples fuentes de vídeo externas sin la carga del cableado de punto a punto.
Trabajo paralelo sin interrupción
Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.

Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción
El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.
Leer más
Trabajo paralelo sin interrupción
Trabajo paralelo sin interrupción

Trabajo paralelo sin interrupción

El trabajo en paralelo ayuda a reducir la rotación de salas y los tiempos de los procedimientos, lo que mejora la eficiencia del laboratorio. Azurion permite la adquisición simultánea de imágenes y otras tareas en la sala de control.

Documentación

Folleto (2)

Folleto

Folleto (2)

Folleto

Ver toda la documentación

Folleto (2)

Folleto

  • © 2026 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las marcas comerciales pertenecen a Koninklijke Philips N.V. o a sus respectivos propietarios. Los productos comercializados por Philips están en conformidad con la legislación vigente. Las especificaciones técnicas del presente material no están destinadas a sustituir la opinión, diagnóstico o tratamiento del profesional sanitario ni las instrucciones de uso del producto.

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

¿Es usted profesional sanitario?
No olvide seleccionar la casilla

La información de esta página web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios. Al hacer clic en "Aceptar", declara que es profesional sanitario.

Haga clic en "Cancelar" para ser redirigido a la página web de Philips.

Aceptar Cancelar