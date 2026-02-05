Zenition 30

Proporcione a sus equipos quirúrgicos imágenes sencillas y más flexibles para tomar decisiones rápidas y fundamentadas con el sistema de arco en C móvil de terapia guiada por imagen de Philips 3000, Zenition 30. La tecnología de detector plano junto con los algoritmos de imagen avanzados y la función de calidad de imagen personalizada proporcionan una calidad de imagen y una eficacia de la dosis excepcionales. El control exclusivo del cirujano y el módulo de pantalla táctil permiten a los usuarios finales tener un mayor control, mientras que los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo manual.

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