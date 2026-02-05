Experimente una nitidez y flexibilidad de imagen excepcionales para una amplia variedad de procedimientos con el sistema de arco móvil en C para terapia guiada por imagen 9000 de Philips, Zenition 90. Este sistema de uso sencillo complementa nuestra contrastada familia Zenition con nuevos flujos de trabajo automatizados y calidad de imagen uniforme y mejorada. Aproveche el módulo de pantalla táctil para controlar las imágenes en las áreas estériles del quirófano y conseguir aún más eficiencia.
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Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Independencia en el quirófano
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Una interfaz fácil de usar
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Aproveche las tecnologías de adquisición de imágenes Premium de Philips y el procesamiento de imágenes avanzado, que le permitirán visualizar estructuras complejas y zonas anatómicas densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más los esfuerzos para lograr imágenes satisfactorias en el primer intento y una eficiencia de dosis adecuada.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Aproveche las tecnologías de adquisición de imágenes Premium de Philips y el procesamiento de imágenes avanzado, que le permitirán visualizar estructuras complejas y zonas anatómicas densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más los esfuerzos para lograr imágenes satisfactorias en el primer intento y una eficiencia de dosis adecuada.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Extensiones clínicas
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
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Capture lo que necesita capturar
Capture lo que necesita capturar
El método de adquisición Point-and-shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad con los ajustes preestablecidos de examen con un solo clic, que están optimizados para cada procedimiento. Seleccione regiones anatómicas individuales con un solo clic.
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Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Potencia y resistencia para procedimientos complejos
Zenition 90 está diseñado para procedimientos exigentes. Su generador de 15 kW proporciona la potencia y resistencia necesarias para realizar con fluidez diversos procedimientos, incluso en ángulos pronunciados y en pacientes con anatomías densas. La refrigeración activa por circulación de aceite y la mejora del control de la temperatura incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite fluoroscopias de mayor duración y tiempos de procedimiento prolongados
Independencia en el quirófano
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Independencia en el quirófano
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Un arco en C totalmente contrapesado mejora la independencia del usuario y ayuda a mantener bajo control los costes de personal. Basta con un solo cirujano para controlar fácilmente todo el sistema. El carro con pedestal facilita todavía más la optimización del flujo de trabajo en el quirófano si se le conecta el módulo de pantalla táctil, que lo convertirá en una verdadera estación de adquisición de imágenes móvil y estéril, alejada de la mesa.
Una interfaz fácil de usar
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Una interfaz fácil de usar
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso extremadamente sencilla, gracias a una interfaz familiar de tipo tablet. El resultado son comunicaciones fluidas y un mayor control, con la posibilidad de gestionar fácilmente las funciones de imagen del arco en C directamente desde la mesa. Podrá realizar el ajuste de los parámetros de imagen, colimación, giro y deslizamiento por las imágenes con la punta del dedo. Según el 96% de los médicos, el módulo de pantalla táctil les permitía un control completo sobre los parámetros de la imagen[1].
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos[2].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos[3].
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La solución Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Coordinación fluida y eficiente
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Zenition 90 ofrece una amplia gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse por completo en los pacientes. El diseño uniforme ayuda a los usuarios a familiarizarse rápidamente, y el flujo de trabajo de Unify reduce los problemas de comunicación gracias a características como Position Memory, ClearGuide y Color Coding. Un 45% menos de fallos de comunicación durante la colocación a través de nuestras referencias de comunicación de flujo de trabajo Unify[4].
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Retorno preciso a las posiciones preguardadas
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Acelere los cambios de posición y consiga colocaciones correctas en el primer intento con la recuperación de posiciones almacenadas del arco en C de la función Position Memory. Esta función permite mostrar las coordenadas de cada imagen almacenada, así como las posiciones actuales y guardadas. Como resultado, los usuarios pueden guiar suavemente el arco en C exactamente hasta la proyección necesaria.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Aproveche las tecnologías de adquisición de imágenes Premium de Philips y el procesamiento de imágenes avanzado, que le permitirán visualizar estructuras complejas y zonas anatómicas densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más los esfuerzos para lograr imágenes satisfactorias en el primer intento y una eficiencia de dosis adecuada.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Aproveche las tecnologías de adquisición de imágenes Premium de Philips y el procesamiento de imágenes avanzado, que le permitirán visualizar estructuras complejas y zonas anatómicas densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más los esfuerzos para lograr imágenes satisfactorias en el primer intento y una eficiencia de dosis adecuada.
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Aproveche las tecnologías de adquisición de imágenes Premium de Philips y el procesamiento de imágenes avanzado, que le permitirán visualizar estructuras complejas y zonas anatómicas densas con una claridad excepcional. La tecnología de detector plano ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart respaldan aún más los esfuerzos para lograr imágenes satisfactorias en el primer intento y una eficiencia de dosis adecuada.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
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Extensiones clínicas
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
Extensiones clínicas
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
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Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
Zenition 90 ofrece preconfiguraciones de imagen optimizadas para satisfacer todas sus necesidades y allana el camino para la obtención de imágenes satisfactorias en el primer intento. Los modos ortopédico y pediátrico se incluyen de fábrica, con extensiones opcionales para tratamientos vascular, cardíaco y del dolor.
Capture lo que necesita capturar
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El método de adquisición Point-and-shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad con los ajustes preestablecidos de examen con un solo clic, que están optimizados para cada procedimiento. Seleccione regiones anatómicas individuales con un solo clic.
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El método de adquisición Point-and-shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad con los ajustes preestablecidos de examen con un solo clic, que están optimizados para cada procedimiento. Seleccione regiones anatómicas individuales con un solo clic.
El método de adquisición Point-and-shoot acelera aún más el flujo de trabajo y reduce la complejidad con los ajustes preestablecidos de examen con un solo clic, que están optimizados para cada procedimiento. Seleccione regiones anatómicas individuales con un solo clic.
1. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 25 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
2. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 44 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
3. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 49 médicos de la UE y EE. UU., que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
4. Resultados obtenidos en pruebas de usuario realizadas en noviembre de 2013 por USE-Lab GmbH, una empresa independiente. En estas pruebas participaron 30 clínicos con residencia en EE. UU. (15 médicos en combinación con 15 miembros de personal de enfermería o radiólogos), que realizaron procedimientos simulados mediante sistemas móviles radiografía de Philips en un entorno simulado. No habían trabajado juntos con anterioridad.
Las reducciones de la dosis de rayos X se refieren a funciones específicas y variarán dependiendo de los parámetros de dosis seleccionados.
Algunas imágenes clínicas mostradas corresponden a los sistemas Zenition 70 y Veradius Unity, por lo que no representan la calidad de imagen final de Zenition 90.
Los sistemas Zenition 90 están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
Algunas de las características mostradas solo son opcionales para el sistema Zenition 90.
La representación real del producto puede variar.
Philips se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.
Si desea información más reciente, contacte con su representante local de Philips.
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