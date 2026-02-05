Motorizado e impresionantemente rápido, el sistema de arco móvil en C para terapia guiada por imágenes 9000 Zenition 90 de Philips es un arco en C de uso intuitivo y alta eficiencia que proporciona calidad de imagen de última generación en los procedimientos más exigentes. El sistema ofrece flujos de trabajo automatizados gracias a sus versátiles funciones de movimiento, controles de imagen y soluciones de software avanzadas.
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Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Alta potencia y resistencia
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Mayor control
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Movimiento seguro y preciso
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
La función Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
Coordinación fluida y eficiente
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
Coordinación fluida y eficiente
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Independencia en el quirófano
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Alta potencia y resistencia
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Alta potencia y resistencia
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Mayor control
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Mayor control
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Movimiento seguro y preciso
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Movimiento seguro y preciso
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Mayor control y eficiencia
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La función Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.
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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.
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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.
Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Coordinación fluida y eficiente
Coordinación fluida y eficiente
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
Coordinación fluida y eficiente
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Coordinación fluida y eficiente
El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.
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1. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 50 médicos de la UE y EE. UU., que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
2. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 25 médicos de todo el mundo, que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
3. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 49 médicos de la UE y EE. UU., que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
4. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 44 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
Las reducciones de la dosis de rayos X se refieren a funciones específicas y variarán dependiendo de los parámetros de dosis seleccionados.
Algunas imágenes clínicas mostradas corresponden a los sistemas Zenition 70 y Veradius Unity, por lo que no representan la calidad de imagen final de Zenition 90 Motorized.
Los sistemas Zenition 90 Motorized están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
Algunas de las características mostradas solo son opcionales para el sistema Zenition 90 Motorized.
La representación real del producto puede variar.
Pendiente de 510(k), no se comercializa en EE. UU.
Si desea información más reciente, contacte con su representante local de Philips.
Al hacer clic en el enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips ("Philips"). Todos los enlaces a sitios web de terceros que puedan aparecer en este sitio se proporcionan solo para su conveniencia y de ninguna manera representan una afiliación o respaldo de la información proporcionada en esos sitios web vinculados. Philips no ofrece declaraciones ni garantías de ningún tipo con respecto a los sitios web de terceros o la información contenida en ellos.
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