Mayor control

El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²