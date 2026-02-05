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Zenition 90 Motorized

Arco móvil en C motorizado con detector plano

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Motorizado e impresionantemente rápido, el sistema de arco móvil en C para terapia guiada por imágenes 9000 Zenition 90 de Philips es un arco en C de uso intuitivo y alta eficiencia que proporciona calidad de imagen de última generación en los procedimientos más exigentes. El sistema ofrece flujos de trabajo automatizados gracias a sus versátiles funciones de movimiento, controles de imagen y soluciones de software avanzadas.

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Características
Independencia en el quirófano
Independencia en el quirófano

Independencia en el quirófano

Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹

Independencia en el quirófano

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Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹

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Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
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Independencia en el quirófano
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Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹
Alta potencia y resistencia
Alta potencia y resistencia

Alta potencia y resistencia

Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.

Alta potencia y resistencia

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Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.

Alta potencia y resistencia

Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
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Alta potencia y resistencia
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Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Mayor control
Mayor control

Mayor control

El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²

Mayor control

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El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²

Mayor control

El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
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Mayor control
Mayor control

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El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²
Movimiento seguro y preciso
Movimiento seguro y preciso

Movimiento seguro y preciso

El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.

Movimiento seguro y preciso

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El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.

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El suave sistema de motorización de Zenition 90 aporta un mayor control e independencia, mientras que el dispositivo de prevención de colisiones BodyGuard permite a los usuarios aprovechar al máximo las altas velocidades del sistema. Los sensores de Bodyguard, en el interior del arco en C, detectan el cuerpo del paciente a distancia que evita el riesgo de contacto accidental.
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Movimiento seguro y preciso
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Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual

Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual

El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.

Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual

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El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.

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El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
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Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
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El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.
Contorno más rápido de los bordes vasculares
Marcado más rápido de los bordes vasculares

Marcado más rápido de los bordes vasculares

Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³

Marcado más rápido de los bordes vasculares

Marcado más rápido de los bordes vasculares
Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³

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Mayor control y eficiencia
Mayor control y eficiencia

Mayor control y eficiencia

La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴

Mayor control y eficiencia

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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴

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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
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Mayor control y eficiencia
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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
Retorno rápido a las posiciones predefinidas
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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.

Retorno rápido a las posiciones predefinidas

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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.

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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
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Retorno rápido a las posiciones predefinidas
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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.
Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La función Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.

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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.

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Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.

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Coordinación fluida y eficiente
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Coordinación fluida y eficiente

El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.

Coordinación fluida y eficiente

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  • Independencia en el quirófano
  • Alta potencia y resistencia
  • Mayor control
  • Movimiento seguro y preciso
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Independencia en el quirófano
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Obtenga flexibilidad e independencia mediante el control del movimiento del arco en C desde la consola Table Side Operator. Controle el sistema de motorización de 4 ejes de funcionamiento rápido y suave desde el lateral de la mesa para evitar interrupciones por esterilidad. Active los movimientos de angulación y rotación con un solo joystick, para un control óptimo a velocidades variables de hasta 15 grados por segundo. El 90% de los usuarios considera que el movimiento motorizado podría ayudar a ahorrar tiempo durante los procedimientos.¹

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Alta potencia y resistencia
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Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.

Alta potencia y resistencia

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Alta potencia y resistencia

Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
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Alta potencia y resistencia
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Realice una gran variedad de procedimientos incluso a ángulos pronunciados y con anatomías densas, con una potencia de 25 kW o 15 kW y logre una excelente calidad de imagen. La circulación activa del aceite y la mejora de la gestión del calor incrementan aún más el rendimiento del sistema, lo que permite prolongar la fluoroscopia y los intervalos de funcionamiento en caso de procedimientos exigentes.
Mayor control
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El módulo de pantalla táctil ofrece una experiencia de uso sencillo, con una interfaz familiar, parecida a la de una tablet, lo que aumenta la fluidez de las comunicaciones y proporciona mayor control, con la posibilidad de ejecutar las funciones de imagen del arco en C directamente desde el lateral de la mesa. Ajuste los parámetros de imagen, la colimación, la rotación y el desplazamiento por las imágenes con un solo dedo. En opinión del 96% de los médicos, el control desde el lateral de la mesa y el módulo de pantalla táctil podrían ayudar a acelerar los procedimientos.²

Mayor control

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Mayor control
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Optimice el flujo de trabajo y reduzca el esfuerzo manual
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El carro con pedestal permite una mayor optimización del flujo de trabajo. Al conectar al carro el control de imagen y movimiento, se obtiene como resultado una estación de control móvil de alta eficacia. Los frenos electromagnéticos reducen el esfuerzo necesario para bloquear o desbloquear los movimientos del arco en C, ya que basta con pulsar los botones de ambos lados del soporte del arco en C. Alterne fácilmente entre el modo motorizado y el modo manual con una sola pulsación de botón.

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Contorno más rápido de los bordes vasculares
Marcado más rápido de los bordes vasculares

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Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³

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Marcado más rápido de los bordes vasculares

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Tras la inyección de contraste, podrá dibujar rápidamente los bordes vasculares activando la herramienta de Automatic Vascular Outlining en la imagen de sustracción desde cualquier lugar del quirófano. Esto le permitirá aprovechar al máximo el tiempo disponible, reducir la cantidad de medio de contraste requerido y, simultáneamente, aumentar la independencia del cirujano. El 97% de los usuarios cree que el contorno vascular automático ayudará a ahorrar tiempo durante los procedimientos.³
Mayor control y eficiencia
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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴

Mayor control y eficiencia

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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴

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La interfaz del inyector permite a los usuarios iniciar y ajustar las inyecciones de contraste (sincronizadas con la adquisición de rayos X) desde el módulo de pantalla táctil (al lado de la mesa o desde otras áreas del quirófano), si está conectado al carro con pedestal. Esta interfaz se puede combinar con la función de temporizador para mejorar aún más la usabilidad general. El 97% de los usuarios considera que la interfaz del inyector dará a los cirujanos un mayor control sobre los procedimientos.⁴
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Mayor control y eficiencia
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Retorno rápido a las posiciones predefinidas
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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.

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En los casos en que el arco en C se deba reposicionar varias veces, simplifique el flujo de trabajo y mejore la eficiencia del tiempo mediante la función de control de posición automático. Con una sola pulsación del botón, se activa directamente desde la consola Table Side Operator para volver a cualquiera de las tres posiciones predefinidas con precisión y rapidez.

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Personalice el sistema según las necesidades del usuario
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La función Personalized IQ ofrece protocolos de aplicaciones específicas y preconfiguraciones personalizables que permiten a los usuarios optimizar y estandarizar la configuración del sistema en diversos procedimientos y pacientes. Optimice su uso mediante la creación de un perfil de usuario único con preferencias personales de opciones de adquisición de imágenes y parámetros generales, incluida la selección de protocolos Personalized IQ.

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Alta calidad de imagen, niveles de dosis eficientes
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Benefíciese de las tecnologías de imágenes premium de Philips y el procesamiento avanzado de imágenes para visualizar estructuras complejas y anatomías densas con una claridad excepcional. La tecnología Flat Detector ofrece imágenes sin distorsión a dosis bajas, mientras que nuestras herramientas de software MetalSmart y BodySmart ofrecen todavía más ayuda para conseguir dosis eficientes e imágenes satisfactorias desde el primer momento.

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Amplíe la relevancia clínica de su sistema
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Gestione eficientemente las actualizaciones futuras mediante el programa Technology Maximizer. En combinación con el contrato de servicio de Philips, este programa mantiene el hardware y software completamente actualizado durante todo el período de vigencia del contrato. Por una tarifa razonable y predecible, integra funciones de seguridad clínica, financiera y operativa en un solo paquete.

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Coordinación fluida y eficiente
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El sistema Zenition 90 motorizado ofrece una gama de características técnicas que ayudan a minimizar las distracciones, de forma que los cirujanos puedan centrarse completamente en sus pacientes. La uniformidad de diseño ayuda a los usuarios a familiarizarse con su uso rápidamente. Y si se utiliza en modo manual, el flujo de trabajo de Unify reduce los errores de comunicación gracias a características como la memoria de posición, ClearGuide y la codificación por colores.

Coordinación fluida y eficiente

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Documentación

Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (3)

Folleto

Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (3)

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Caso de éxito (1)

Caso de éxito

Folleto (3)

Folleto

Especificaciones

Generación de rayos X
Generación de rayos X
X-ray generator
  • Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
X-ray tube
  • Tubo con ánodo giratorio
Maximum generator output
  • 15 kW o 25 kW
Detector plano
Detector plano
Flat detector
  • Detector Trixell de silicio amorfo
Matrix size
  • FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
Active Detector Area
  • FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Pixel pitch
  • 154 μm
Conectividad
Conectividad
Almacenamiento en USB
  • PNG, MP4, BMP
Exportación inalámbrica de datos
  • Estándar
Entrada de vídeo (opcional)
  • S-Video, DVI (digital y analógico), SDI
Paquete DICOM/IHE avanzado
  • Modality Worklist Management, Modality Performed Procedure Step, Storage Commit
Salida de vídeo digital
  • Monitor de referencia y en tiempo real con 2 conectores DVI
Opciones
Opciones
Interfaz del inyector
  • Disponible
Automatic Vascular Outlining
  • Ejecute automáticamente funciones de detección 2D y contorno de las estructuras del árbol vascular en la imagen
Geometría
Geometría
Motorización
  • Control total de la motorización de 4 ejes a través de la consola Table Side Operator
Arco C
  • Arco en C totalmente contrapesado y codificado por colores
C-arc depth
  • 73 cm (28,7")
Distancia de la imagen fuente
  • 99,3 cm (39,1")
Angulación
  • Rotación de 140° (+90°/-50°), Velocidad máxima: 15°/s
Lowest lateral position
  • 103 cm (40,6")
Frenos de arco en C
  • Sí, frenos electromagnéticos (angulación, rotación, longitudinal), movimiento giratorio manual
Prevención de colisiones
  • Sensores de prevención de colisiones Bodyguard
Generación de rayos X
Generación de rayos X
X-ray generator
  • Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
X-ray tube
  • Tubo con ánodo giratorio
Detector plano
Detector plano
Flat detector
  • Detector Trixell de silicio amorfo
Matrix size
  • FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
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X-ray generator
  • Generador monobloque de alta frecuencia de 40 KHz
X-ray tube
  • Tubo con ánodo giratorio
Maximum generator output
  • 15 kW o 25 kW
Detector plano
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Flat detector
  • Detector Trixell de silicio amorfo
Matrix size
  • FD12: 1344 x 1344 píxeles FD17: 1956 x 1956 píxeles
Active Detector Area
  • FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Pixel pitch
  • 154 μm
Conectividad
Conectividad
Almacenamiento en USB
  • PNG, MP4, BMP
Exportación inalámbrica de datos
  • Estándar
Entrada de vídeo (opcional)
  • S-Video, DVI (digital y analógico), SDI
Paquete DICOM/IHE avanzado
  • Modality Worklist Management, Modality Performed Procedure Step, Storage Commit
Salida de vídeo digital
  • Monitor de referencia y en tiempo real con 2 conectores DVI
Opciones
Opciones
Interfaz del inyector
  • Disponible
Automatic Vascular Outlining
  • Ejecute automáticamente funciones de detección 2D y contorno de las estructuras del árbol vascular en la imagen
Geometría
Geometría
Motorización
  • Control total de la motorización de 4 ejes a través de la consola Table Side Operator
Arco C
  • Arco en C totalmente contrapesado y codificado por colores
C-arc depth
  • 73 cm (28,7")
Distancia de la imagen fuente
  • 99,3 cm (39,1")
Angulación
  • Rotación de 140° (+90°/-50°), Velocidad máxima: 15°/s
Lowest lateral position
  • 103 cm (40,6")
Frenos de arco en C
  • Sí, frenos electromagnéticos (angulación, rotación, longitudinal), movimiento giratorio manual
Prevención de colisiones
  • Sensores de prevención de colisiones Bodyguard
  • 1. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 50 médicos de la UE y EE. UU., que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
  • 2. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 25 médicos de todo el mundo, que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
  • 3. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 49 médicos de la UE y EE. UU., que realizaron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
  • 4. Resultados obtenidos durante el estudio de confirmación de reclamaciones realizado en junio de 2022 y mayo de 2023 por Use-Lab GmbH, una empresa independiente. Refleja las respuestas de 44 médicos de la UE y EE. UU., que respondieron a un cuestionario después de un estudio de facilidad de uso con tiempo práctico adicional con el sistema.
  • Las reducciones de la dosis de rayos X se refieren a funciones específicas y variarán dependiendo de los parámetros de dosis seleccionados.
  • Algunas imágenes clínicas mostradas corresponden a los sistemas Zenition 70 y Veradius Unity, por lo que no representan la calidad de imagen final de Zenition 90 Motorized.
  • Los sistemas Zenition 90 Motorized están disponibles para la venta en un número limitado de países. Consulte con su representante local de Philips.
  • Algunas de las características mostradas solo son opcionales para el sistema Zenition 90 Motorized.
  • La representación real del producto puede variar.
  • Pendiente de 510(k), no se comercializa en EE. UU.
  • Si desea información más reciente, contacte con su representante local de Philips.
  • © 2026 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las marcas comerciales pertenecen a Koninklijke Philips N.V. o a sus respectivos propietarios. Los productos comercializados por Philips están en conformidad con la legislación vigente. Las especificaciones técnicas del presente material no están destinadas a sustituir la opinión, diagnóstico o tratamiento del profesional sanitario ni las instrucciones de uso del producto.

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