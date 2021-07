Desde la perspectiva del sistema sanitario, todos los pacientes deben recibir una asistencia idéntica, de gran calidad y estandarizada en cualquier punto del sistema, y PACS forma parte de este sistema. Es fundamental estandarizar los protocolos de adquisición de imágenes y el flujo de trabajo, así como la estructura y el contenido de los informes, ya que así se garantiza que los profesionales sanitarios puedan consultar los estudios previos y las historias clínicas."

Dr. Peter Sachs, profesor titular de Radiología, University of Colorado School of Medicine, y jefe de la unidad de imágenes cardiotorácicas y vicepresidente de soluciones informáticas, Servicio de Radiología. Informático del servicio de Radiología, University of Colorado Health